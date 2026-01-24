България

Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово

Очакванията на хотелиерите са цените в хотелите в планинските курорти да нараснат с около 10%, а в заведенията за хранене – между 7 и 10% в периода от януари до края на април

24 януари 2026, 15:46
Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?
Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността
След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна
Наркодилър с куфар край училище в София

Наркодилър с куфар край училище в София

В разгара на зимния туристически сезон парламентарната комисия по туризъм проведе изнесено заседание в Пампорово. Депутатите обсъждат на място ключови проблеми, свързани с пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност на зимните ни курорти, предава NOVA.

По време на заседанието бяха представени и прогнозите на туристическия сектор за настоящия зимен сезон. Очакванията на хотелиерите са цените в хотелите в планинските курорти да нараснат с около 10%, а в заведенията за хранене – между 7 и 10% в периода от януари до края на април.

Според прогнозите на бранша приходите от зимен туризъм за този период ще достигнат около 170 милиона евро, което представлява ръст от 7% спрямо миналата година. Очаква се и увеличение на броя на туристите между 8 и 10%, като и тази зима основен дял ще имат българските посетители

Засилен интерес има и от туристи от съседни държави като Гърция, Турция и Румъния. По думите на представители на сектора, румънският пазар отново започва да се завръща с организирани посещения, а положителни сигнали има и за възстановяване на интереса от Израел.

Председателят на парламентарната комисия по туризъм Драгомир Тасков подчерта, че Пампорово има сериозна нужда от дългосрочно планиране и инвестиции.

„Курортът категорично се нуждае от общ устройствен план и от всичко, което следва от него – инфраструктура, пътища и по-добра свързаност. Нямаме медицински център, който да поеме нуждите. В момента се разчита на Чепеларе и Смолян, но това не е трайно решение. Такова решение е изграждането на медицински център“, заяви Тасков.

По думите му възстановяването на израелския туристически пазар е особено положителен знак. „Това показва системно поведение и качество в предлагането“, допълни той.

Парламентарна комисия по туризъм Пампорово Зимен туризъм Туристически прогнози Пътна инфраструктура Транспортна свързаност Цени в хотели Брой туристи Израелски туристически пазар Медицински център
Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 9 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 3 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 7 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 6 часа
