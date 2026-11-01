България

Памет за великите българи: Откриха първата по рода си „Алея на будителите“ в Казанлък

Със средства от любопитната кампания „Бакшиш за доброто“ градът на розите почете 23-ма изтъкнати творци и общественици, оставили следа в националната ни история

1 ноември 2026, 15:09
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В града на розите - Казанлък, беше открита първата по рода си в България „Алея на будителите“ - място, където историята оживява, за да съхрани паметта за видни личности. Част от тях са били позабравени, но всички са оставили дълбока следа в историята на града и в националната ни култура, съобщи NOVA.

Изграждането на алеята е финансирано със собствени средства чрез любопитната кампания „Бакшиш за доброто“. В нея популярни бизнесмени, спортисти и творци влизат в ролята на „звездни“ сервитьори, а събраните средства подкрепят инициативата.

В алеята са включени общо 23 личности. Сред тях са академик Петко Стайнов – създател на хоровата школа в България и на българския симфоничен стил, както и Георги Георгиев, за когото малцина знаят, че е основоположник на фотографското движение у нас и първият аерофотограф.

„Академик Петко Стайнов е единият от тях. Той е създателят на хоровата школа в България, създателят на българския симфоничен стил. Също така сред будителите е Георги Георгиев, за когото малцина знаят, че е основател на фотографското движение в България. Той е първият аерофотограф“, коментира Антония Драганова. 

Духът на будителите живее и в техните наследници. Проф. Гечев, част от фамилията на големия български писател и художник Чудомир, също подкрепя каузата. „Много ни задължава това нещо. Те не просто са пламтели, а са изгорели за родния край, за България“, казва Д-р Юри Гечев.

Алеята е и напомняне, че историята на един град се съхранява не само в книгите, но и в паметта на хората, които са го изградили и прославили. „Това е една алея, която ни припомня, че вървим по улици, по които са стъпвали всички тези хора. Но това са хора, които са излезли от града и са разнесли своето знание и са белязали цялата ни история, националната ни история“, обяснява Д-р Пламен Петров.

Създателите на инициативата обещават, че това няма да бъде последното подобно пространство в Казанлък. „Искам да ви кажа, че това няма да е нито първата, нито последната алея“, обещава Камелия Тренева.

„Алея на будителите“ всеки ден среща учениците от училище „Св. Софроний Врачански“ в Пловдив с образите и делото на бележити личности от българската история. Алеята е замислена като образователно пространство, чиято цел е да съхранява историческата памет и да предава знанията за миналото на децата.

Преподавателят в Университета по хранителни технологии – Пловдив доц. Илиян Добрев, който е и член на СИК в същото училище, каза, че е много добра идея още на входа на училището децата да се срещат с образите на будителите. „Когато виждаш нещо всеки ден, освен, че свикваш с него, то става част от твоята ценностна система“, каза той.

„Знанието е ценност, а ние стъпваме на ценностната система, изградена от хората, които подбуждат духовността и книжовността. Тези фигури са емблеми“, подчерта доц. Добрев.

По отношение на изборната активност в находящата се там секция, преподавателят каза, че тя е слаба, но пък има разлика във възрастта на хората, които избират да дадат гласа си и да изпълнят гражданския си дълг. „Има много възрастни хора, които въпреки стълбите и препятствията, държат да пуснат гласа си, а има и млади хора, току що навършили 18 години. Обществото ни има мнение и може да даде своята преценка. В същото време и някакво безхаберие, което намира оправдание в дъжда и в по-студеното време“, коментира доц. Добрев.

Когато избирателите влязат в училище „Св. Софроний Врачански“ преминават през Алеята на будителите и могат да се запознаят с образите и посланията на онези велики българи и будители, чиято философия изповядваме днес и чиито идеали трябва да ни водят и занапред.

Източник: NOVA    
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