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Черният триъгълник, забелязан от агенти на ФБР: Бивш шеф на Пентагона не вярва на версията за НЛО

Става дума за черен триъгълен обект, забелязан от агенти на Федералното бюро за разследване. Бившият ръководител на разследванията на НЛО в Пентагона постави под съмнение техния разказ

1 ноември 2026, 15:06
Черният триъгълник, забелязан от агенти на ФБР: Бивш шеф на Пентагона не вярва на версията за НЛО
Източник: iStock/Getty Images

Бившият ръководител на службата на Пентагона за разследване на НЛО изрази скептицизъм относно мистериозен черен триъгълен обект, за който се твърди, че е бил забелязан от служители на ФБР. Пред FOX News той заяви, че наскоро разсекретеният доклад не съдържа необходимите доказателства, за да се установи какво всъщност са видели свидетелите.

Шон Къркпатрик, бивш директор на Службата за разрешаване на аномалии във всички области на Пентагона (AARO), заяви, че необичайните наблюдения, описани в наскоро разсекретени правителствени документи, трябва да се разглеждат през призмата на доказателствата, а не като потвърждение за нещо извънземно.

Документите включват случай от 2026 г., при който служители на ФБР съобщили, че са видели тъмен, неотразяващ светлината триъгълен обект без видими двигатели, изпускателни отвори или конвенционална система за задвижване. По думите им обектът се издигнал над планински хребет, преди бързо да изчезне в каньон.

В отделен доклад на AARO се описва като черен триъгълен обект, който се издигнал на около 60 - 90 метра над планинския хребет, останал неподвижен във въздуха приблизително 20 секунди и след това сякаш ускорил почти мигновено.

Къркпатрик, който е прекарал близо 30 години в Министерството на отбраната и разузнавателните служби, заяви, че професионалният опит на свидетелите от ФБР сам по себе си не е достатъчен, за да потвърди достоверността на съобщеното от тях.

„Много хора обичат да посочват определени лица като достоверни свидетели и затова смятат, че показанията им трябва да се приемат безкритично. Това е класически пример за пристрастие към авторитета“, заяви Къркпатрик.

Къркпатрик посочи, че липсата на снимки или други подкрепящи доказателства затруднява установяването на това какво, ако изобщо нещо, са срещнали свидетелите.

„Понякога става дума просто за: „Хей, видях нещо, но не знам какво е. Хората понякога имат склонност да запълват тази празнина с много крайни убеждения, които многократно са се доказвали като неточни и погрешни“, каза Къркпатрик. 

Той посочи усъвършенстваните аерокосмически технологии като едно от възможните обяснения за някои наблюдения на триъгълни обекти, като направи сравнение с докладите за стелт самолета F-117, появили се преди технологията да стане широко известна.

Къркпатрик обясни, че AARO е подхождала към докладите за неидентифицирани аномални явления (UAP), като е разглеждала три основни възможности: усъвършенствана технология, използвана от чуждестранен противник; обикновени обекти или ефекти на сензори, които са били погрешно разпознати; или извънземно обяснение.

„Имате три съвсем различни категории“, каза Къркпатрик.

По думите му всяка от тези възможности има специфични характеристики, които разследващите могат да сравнят с данните, събрани при дадено наблюдение.

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„Когато получите данни от наблюдение, реални данни, а не просто разказ, сравнявате тези данни с въпросните характеристики“, обясни Къркпатрик.

„Нито едно от наблюденията, които видяхме, прегледахме и анализирахме, не съответства на хипотезата за извънземен произход“, добави той.

Повечето от случаите, разгледани от службата му, са били свързани с обикновени обекти или явления, които сензорите не са били проектирани да разпознават. Малък брой случаи са показали признаци за възможно участие на чуждестранен противник и са били предадени на служители по националната сигурност за допълнително разследване.

Къркпатрик предупреди, че терминът „неразрешен случай“, който се среща в правителствените документи за UAP, не означава непременно, че разследващите са се натъкнали на нещо необяснимо.

„Когато казваме, че даден случай е неразрешен, обикновено това означава, че няма данни или те са недостатъчни, за да бъде извършен действителен анализ. И затова не можете да направите заключение в едната или другата посока“, заяви Къркпатрик. 

По думите му разследващите може да имат представа какъв вероятно е бил даден обект въз основа на сходни случаи, но без достатъчно първични данни не могат да стигнат до категорично заключение.

Къркпатрик заяви, че някои от случаите, публикувани от правителството като неразрешени, всъщност са били изяснени от AARO.

„Разрешихме много от тези случаи и дори представих пред Конгреса отговорите по няколко от тях, какво представляват и какво най-вероятно са били“, каза Къркпатрик.

Той заяви, че ръководството на Пентагона е наредило на AARO да премахне формулировките, обясняващи до какви заключения са стигнали разследващите, преди някои от случаите да бъдат публикувани като неразрешени.

„Ръководството на Пентагона беше наредило на AARO да премахне всички текстове, съдържащи обяснения за разрешаването на случаите, и да ги публикува като неразрешени. Така, цитирам, „хората сами да си направят изводите“. Това е най-лошото, което можете да направите, защото единственото, което постигате, е да продължите да разпалвате конспиративните теории с куп безсмислици“, каза Къркпатрик. 

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Къркпатрик не уточни кога е била издадена тази директива и кои представители на Пентагона са участвали в решението.

Отделно Министерството на войната заяви пред Fox News Digital, че няма да предоставя оценки на наскоро публикуваните документи, за да остави на обществеността възможността сама да направи изводите си.

„Няма да коментираме или да даваме оценка нито на документите като цяло, нито на който и да е конкретен документ, за да могат американците сами да си направят изводите“, заяви представител на министерството при условие за анонимност.

Ведомството потвърди също, че изображенията, придружаващи доклада на ФБР за триъгълния обект, са илюстрации, а не снимки на самия обект.

Къркпатрик заяви, че терминът „неидентифициран“ има различно значение от „неразрешен“, макар че понякога двата термина се използват като взаимозаменяеми.

„Обикновено „неидентифициран“ означава, че можем да видим даден обект и да определим характеристиките му, като разполагаме с данни в подкрепа на тази оценка, но не знаем какво представлява той“, обясни той.

Той посочи като пример обектите, свалени над Северна Америка след откриването на китайски балон за наблюдение през 2023 г. Първоначално те са били неидентифицирани, преди разследващите да установят, че става дума за балони.

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Други публикувани от правителството документи обхващат период от няколко десетилетия, включително съобщения за необичайни обекти в близост до калифорнийския остров Санта Каталина през 50-те години на миналия век.

Къркпатрик заяви, че историческите наблюдения също трябва да се разглеждат в контекста на технологиите, съществували по онова време. Той посочи ранните програми за балони, летящи на голяма височина, като възможно обяснение за някои съобщения за ярки обекти в небето.

„Има хиляди такива доклади. И дори ако извънземни са посещавали Земята, тези посещения не са хиляди“, каза Къркпатрик. 

Според Къркпатрик възможността за съществуване на разумен живот другаде във Вселената не бива да се бърка с доказателства, че извънземни същества са посещавали Земята.

„Статистически е неоснователно да се смята, че това няма да е така, но вероятността те да са тук е също толкова нереалистична от статистическа гледна точка“, заяви той.

Като цяло, разглеждайки най-новите документи, Къркпатрик заяви, че не вижда почти нищо, което да променя оценката му.

„Искам да кажа, че няма нищо ново“, каза Къркпатрик.

Източник: FOX News    
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