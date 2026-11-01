Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват за последния месец

Б ензинът А95 е поевтинял с 0,07 евро за литър, или с 4,17% през последния месец. Цената му е намаляла от 1,68 евро до 1,61 евро за литър. Това показват данните на специализираната платформа „Фюело“ (Fuelo).

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Поевтиняване се отчита и при бензина А98 премиум. За разглеждания период цената му е спаднала с 0,05 евро за литър, или с 2,65%, до 1,61 евро за литър.

За разлика от бензина, дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър, или с 1,05%. Средната му цена е достигнала 1,92 евро за литър.

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Увеличение има и при алтернативните горива. Пропан-бутанът е поскъпнал с 0,04 евро за литър, или с 6,56%, до 0,65 евро за литър.

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Цената на метана също се е повишила през последния месец – с 0,05 евро за килограм, или с 3,55%. Така той достига 1,46 евро за килограм, показват данните на Fuelo.