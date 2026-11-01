Притеснения за Майли Сайръс: Близки разкриват битката ѝ с трезвеността, проблемите с годеника и тежкия удар след загубата на Доли Партън

Т ова бе обезпокоителен знак за Майли Сайръс.

Това, което трябваше да бъде триумфално завръщане на сцената на „Холивуд Боул“ през октомври след четири години далеч от светлините на прожекторите, донесе на звездата остри критики. Феновете обвиниха 33-годишната Сайръс, че е подходила несериозно към изпълнението си, като не е изпяла всички текстове на някои от най-големите си хитове, пише Daily Mail.

Fears for Miley Cyrus: Friends reveal her battle for sobriety, 'power struggle' with fiancé who gave her the ick... and the tragic timing of Dolly Parton's death as she seeks help https://t.co/LUBZk3TK7H — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2026

Към края на двудневния си престой на сцената бившата любимка на „Дисни“ отвърна на критиките, но направи и разкриващо признание: „Трудно ми е да стоя тук и да правя това шоу.“

„Вече не ми се получава толкова естествено, колкото преди.“, добавя тя.

След години на поддържане на трезвеност, болезнени семейни вражди и, съвсем наскоро, загубата на нейната любима кръстница – кънтри легендата Доли Партън, източник, близък до певицата, сподели, че сътресенията са много по-дълбоки, отколкото обществеността предполага.

„Тя се бори с това какво следва оттук нататък“, казва източникът. „Майли е на етап от живота си, в който наистина се опитва да разбере коя е и, което е по-важно, каква иска да бъде извън това просто да е Майли Сайръс – знаменитостта.“, добавя той.

„В професионален план нещата не се движат в посоката, на която се надяваше.“, казва още.

Това може да се окаже най-мекото изказване на годината.

Концертите на „Холивуд Боул“ трябваше да бъдат триумфална обиколка за новия ѝ албум Bass Persuades – записът, който трябваше да даде старт на следващата ѝ ера.

И за момент изглеждаше като хит: шокиращ дебют под номер 1 в класацията Billboard 200, първото ѝ оглавяване на класацията от повече от десетилетие.

Празненствата обаче бързо приключиха, тъй като през втората седмица албумът падна до номер 157 – най-големият срив от първото място за изпълнителка в историята на Billboard.

Fears for Miley Cyrus: Friends reveal her battle for sobriety, 'power struggle' with fiancé who gave her the ick... and the tragic timing of Dolly Parton's death as she seeks help https://t.co/yRDWGn9VRU https://t.co/vTxaIn1fDr — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 31, 2026

Болезнен удар.

„Новата ѝ музика наистина не потръгна така, както тя искаше“, казва вътрешният източник.

Ако музиката не работи, какво трябва да направи една поп звезда? За Сайръс отговорът може да се крие в същото нещо, което даде летящ старт на кариерата ѝ.

„Едно от нещата, които тя обмисля, е връщане към актьорството, защото иска възможност да покаже на хората, че в нея има нещо повече от образа на Майли Сайръс, който познават от години“, допълва източникът.

На хартия това не е лоша идея. Сайръс беше на 11 години, когато за първи път се яви на прослушване за ролята на Хан Монтана през 2004 г. Когато сериалът на „Дисни“ дебютира две години по-късно, тогава 13-годишното момиче се превърна за една нощ в идол на тийнейджърите.

По-късно тя окачи на закачалката русата си перука и подходящия за цялото семейство звук заради по-зряло звучене – започвайки с хита Wrecking Ball от албума ѝ Bangerz през 2013 г., и в резултат започна да получава по-сериозни актьорски роли.

Тя участва в романтичната драма „Последната песен“ през 2010 г., последвана от комедиите LOL и So Undercover през 2012 г., и спечели признанието на критиците като фиктивната поп звезда Ашли О в епизод от поредицата на Netflix Black Mirror през 2019 г.

Екранните ангажименти, които тя иска сега обаче, се намират все по-трудно, според източника, който споделя, че тя е останала разочарована.

„Проблемът е, че видовете сценарии и роли, които тя търси, просто не идват към нея“, казва източникът. „Тя иска нещо сериозно, било то филм или телевизионен проект, който да ѝ даде шанс наистина да играе и да покаже различна страна от себе си.“, добавя той.

„Тя все още е изключително разпознаваема и има изградена аудитория, но изглежда е в застой, когато става въпрос за разширяване на кариерата ѝ. Хората я познават, знаят историята ѝ и имат определено представление за това коя е тя“, добавя вътрешният човек. „Да ги накараш да гледат отвъд това и да я видят като сериозна актриса или артист с нещо по-дълбоко за казване е много по-голямо предизвикателство.“, казва още.

Но завръщането към турнетата не е просто алтернативен вариант.

Сайръс винаги е била открита за това колко трудно е извоювала трезвеността си. Тя спря да пуши марихуана през 2017 г. и да пие алкохол през 2020 г., като призна, че е имала рецидив и отново е започнала да пие по време на пандемията от COVID-19.

Именно тази история е причината тя да се бои от живота на път.

През 2025 г. тя заяви в предаването Good Morning America, че няма желание да тръгва на турне.

„Наистина е трудно да поддържаш трезвеност, когато си на път, а тя е изключително важен стълб на стабилност в живота ми“, обясни тя. „Много е трудно да запазиш психическото си здраве по време на турне.“, каза още тя.

В отделно интервю през май 2025 г. тя каза, че макар понякога да се изкушава да организира концерти, знае, че за трезвеността ѝ е най-добре да се въздържа от турнета.

„Научих това за себе си през годините“, каза тя тогава. „Трезвеността е като моя Бог. Имам нужда от нея, живея за нея. Имам предвид, че тя промени целия ми живот.“, добави тя.

Работата следователно е сложна тема. Личният ѝ живот също.

Драмата в семейство Сайръс няма нужда от специално представяне. Нещата ескалираха през 2024 г., когато баща ѝ, Били Рей Сайръс (65 г.), бе записан да я нарича с нецензурни думи и я нарече „лъжкиня“ в аудиозапис, получен от Daily Mail. Същата година Сайръс пропусна да спомене Били Рей в речта си при приемането на наградата „Грами“.

Скандалът между Сайръс и баща ѝ се разрази на фона на твърденията, че майка ѝ Тиш (59 г.) е „отнела“ актьора Доминик Пърсел от 26-годишната си дъщеря Ноа. Тиш се омъжи за Пърсел през август 2023 г. на церемония в дома на Сайръс в Малибу, където Ноа забележително отсъстваше.

До юни 2025 г. обаче изглеждаше, че има затопляне в студените семейни отношения, като Сайръс заяви, че е „най-добра приятелка“ с майка си и че е намерила по-добра основа във отношенията с баща си.

„Сега, когато съм на 30 и няколко години, семейството е моят приоритет пред всичко останало. Спокойна съм, знаейки, че мостовете са изградени отново и времето е излекувало много неща“, написа Сайръс в Instagram.

Помирението обаче не е единствената промяна, през която тя преминава, според нашия източник.

„Тя също така наблюдава как хората около нея преминават към нови глави в живота си“, казват те.

Били Рей се движи към брак с актрисата Елизабет Хърли (61 г.) след годежа им през октомври, „и това вероятно допринася за усещането, че всички останали подреждат нещата си, докато тя все още се опитва да намери почва под краката си.“

Сайръс има своя нова страница: тя се сгоди за музиканта Макс Морандо (27 г.) през 2025 г., след като се срещаха в продължение на почти пет години.

Романсът идва след нейната бурнa, съпроводена с раздели и събирания връзка и последвал 8-месечен брак с актьора Лиам Хемсуърт, както и кратки връзки с блогърката Кейтлин Картър и певеца Коди Симпсън.

Но дори любовният ѝ живот изглежда не е напълно спокоен.

„Тя има борба за надмощие с Макс, защото е властна, а той отстоява позицията си“, сподели друг близък до Сайръс пред Daily Mail.

„Тя даде да се разбере на феновете си, че понякога се дразни на Макс. Наскоро тя каза пред подкастъра Зейн Лоу, че той я е отблъснал с поведението си и тя му е наредила никога повече да не прави така. Част от проблема е, че тя е с шест години по-голяма, така че се държи сякаш знае всичко. Надяваме се да намерят начин да се развиват заедно, за да може бракът им да издържи.“, добавя приближеният.

Но най-тъмният облак, надвиснал над Сайръс, е загубата на Доли Партън, която почина на 80-годишна възраст през август тази година.

Сайръс почете покойната кънтри легенда по време на шоуто си на „Холивуд Боул“ със сълзливо изпълнение на Jolene, казвайки на публиката, че това е единственото място, където някога е виждала Партън да пее на живо.

Партън, която нямаше свои деца, беше неизменна част от живота на Сайръс от самото начало. Тя участваше в „Хана Монтана“, сътрудничеше си с кръстницата си по множество музикални проекти и направи кавър на хита ѝ от 2013 г. Wrecking Ball в своя албум Rockstar през 2023 г.

Преди това Партън беше разказала как е станала кръстница на Сайръс, споделяйки пред ABC News през 2009 г.: „Баща ѝ ми е приятел и когато тя се роди, той каза: „Просто трябва да ѝ станеш кръстница“, а аз отговорих: „Приемам“.“

И според един от източниците Сайръс сега изпитва силна липса от тази връзка.

„Доли беше човек, към когото тя можеше да се обърне за съвет, и липсата ѝ е наистина трудна за понасяне“, казаха те. „Тя е на етап, в който има нужда от подобно напътствие, но също така се опитва да намери тези отговори сама.“, добавят още.

И така, певицата, която се е пренаписвала повече пъти, отколкото повечето хора сменят прическите си, се намира на истински кръстопът.

„Тя иска да изгради нещо смислено, което да остане във времето“, казва първият ни източник. „И в момента се опитва да разбере как да накара хората да ѝ дадат шанс да докаже, че го може.“, добави той.