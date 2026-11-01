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Украйна удари голяма петролна рафинерия източно от Москва

В петък руските власти съобщиха, че Украйна е възобновила ударите срещу руски петролни рафинерии след няколкодневна пауза

Василена Василева Василена Василева

1 ноември 2026, 13:43
Украйна удари голяма петролна рафинерия източно от Москва
Източник: AP/БТА

П ромишлено предприятие в Нижегородска област, на около 400 километра източно от Москва, е било поразено днес при украинска атака с дронове, съобщиха руските власти, цитирани от Франс Прес. Украйна от своя страна заяви, че е нанесла удар по голяма петролна рафинерия.

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Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи за „масирана атака с дронове“ през нощта и тази сутрин, при която „промишлено предприятие в Кстовски район е понесло значителни щети“.

„Унищожени са над сто дрона“, посочи Никитин в изявление и добави, че „по предварителна информация няма пострадали“. Той не уточни с каква дейност се занимава засегнатото предприятие.

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Украински медии от своя страна съобщиха за атака срещу петролната рафинерия в Кстово, която определиха като „една от най-големите рафинерии в Русия, произвеждаща горива и смазочни материали“.

В петък руските власти съобщиха, че Украйна е възобновила ударите срещу руски петролни рафинерии след няколкодневна пауза. Александър Новак, който отговаря за енергетиката в руското правителство, заяви, че през този ден са били поразени три рафинерии.

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Киев редовно извършва атаки с дронове срещу промишлени обекти на руска територия в отговор на руските удари, които нанасят тежки щети на украинската енергийна инфраструктура от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Целта на украинските атаки е да ограничат приходите на Русия от петрол и газ, които финансират военните усилия на Кремъл.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Любомир Мартинов    
Война в Украйна Атака с дронове Петролна рафинерия Русия Украйна Нижегородска област Кстово Енергийна инфраструктура Петролна индустрия Удари по Русия
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