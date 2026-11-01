България

Кирил Вълчев: Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът

"Днес гласуваме за своя род и език", заяви той

1 ноември 2026, 14:26
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„Днес гласуваме за своя род и език, с които много се гордея, следвайки завета на св. Паисий Хилендарски. Той призовава нас, българите, да не се срамуваме от своето, да не се мамим от чуждото и да познаваме историята на България, която вече 14 века е в Европа“. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като упражни правото си на глас.

„Днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава. Затова призовавам българите да гласуват“, каза още той.

Вълчев изрази надежда, че повече хора ще упражнят правото си на глас в сравнение с първия тур.

„Ние ще търсим съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори“, заяви кандидатът за вицепрезидент. Той подчерта, че „наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът“.

По думите му „всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме повече българи да гласуват“.

Вълчев обаче изрази очакване избирателната активност на балотажа да се повиши.

Балотажът в кадри: Политическите лидери гласуват
20 снимки
Мирчев
Балотажът в кадри
Балотажът в кадри
Костадин Костадинов

 

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Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на "Мяра"

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