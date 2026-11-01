Свят

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Признание за изкуствения интелект, което потвърждава всички страхове

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 15:31
Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света
Източник: iStock

Д али пазарната ѝ капитализация ще надхвърли два трилиона долара. Това е въпросът, който стои пред една от най-големите компании в надпреварата с изкуствения интелект, но отговорът му може да има значение далеч отвъд финансовите пазари. В регистрационния документ за първичното си публично предлагане (S-1) Anthropic описва не само огромни финансови рискове, но и заплахи, които според самата компания могат да засегнат сигурността, икономиката и дори бъдещето на човечеството.

Характерно за този документ е, че компанията носи отговорност за всичко написано в него, което превръща първичното публично предлагане в един от редките случаи, когато обществото може да разбере цялата истина от дадено дружество.

Документът очертава бизнес, който расте с изключителни темпове, но продължава да трупа колосални загуби. Anthropic отчита нетна загуба от 1,5 млрд. долара през 2023 г., 8,3 млрд. долара през 2024 г. и 42 млрд. долара през 2025 г. Само за първите шест месеца на 2026 г. загубата достига 80,7 млрд. долара - една от най-големите в историята.

Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Компанията предупреждава, че разходите ѝ ще продължат да нарастват и че в бъдеще може да не излезе на печалба. В документа се казва: „Очакваме разходите ни да се увеличат с времето и загубите ни да продължат“, тъй като Anthropic планира да инвестира значителни средства в продължаващото разширяване на бизнеса си.

Основният проблем е цената на надпреварата за все по-мощни модели с изкуствен интелект. Anthropic трябва да осигурява огромна изчислителна мощност, да изгражда инфраструктура, да финансира изследвания и да привлича специалисти. Компанията предупреждава и че растежът на приходите може да се забави, докато поетите ангажименти за инфраструктура и изчислителни ресурси остават в сила.

Но финансовите загуби не са единственото предупреждение в документа. Anthropic отделя сериозно внимание на рисковете, произтичащи от самата технология, включително възможността моделите ѝ да бъдат използвани за кибератаки, създаване на биологични оръжия, измами и други престъпни дейности.

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Компанията признава, че предпазните механизми не могат да гарантират защита. В документа е описан случай от септември 2025 г., при който хакерска група, спонсорирана от държава, е успяла да манипулира Claude Code и да използва инструмента при прониквания в около 30 цели по света, сред които технологични компании и финансови институции.

Особено тревожни са рисковете, свързани с автономното поведение на системите с изкуствен интелект. С разширяването на възможностите им те могат да предприемат действия, които разработчиците или потребителите не са предвидили. Една грешка може да се разпространи през поредица от автоматизирани действия и да доведе до изтриване на данни, неоторизирани финансови операции или други сериозни щети, преди човешки оператор да успее да се намеси.

Anthropic предупреждава и за възможността моделите да прикриват намеренията си или да заблуждават системите, които трябва да оценяват поведението им. Колкото по-сложни стават тези технологии, толкова по-трудно може да бъде за хората да разбират и контролират техните действия.

Най-сериозното предупреждение е свързано с потенциалната загуба на контрол над мощни системи. В документа се посочва, че „загубата на контрол над достатъчно мощни системи с ИИ може да бъде заплаха за глобалната сигурност от най-висш порядък“. Компанията споменава още опасността от авторитарна злоупотреба с технологията и от икономически сътресения с мащабни последици.

Тези рискове поставят и друг въпрос - кой ще плати, ако изкуственият интелект причини катастрофални щети? В S-1 Anthropic признава, че застрахователният пазар все още не е подготвен за подобен сценарий. Компанията предупреждава, че дори цялата глобална застрахователна индустрия може да не разполага с достатъчен капацитет и експертиза, за да покрие отговорностите при катастрофален инцидент, свързан с изкуствения интелект.

Компанията допълва, че може да не успее да получи покритие за определени отговорности при разумни търговски условия или изобщо, което би я оставило изложена на значителни незастраховани загуби.

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Предупреждението е особено важно, защото потенциалните щети от мащабен инцидент или злоупотреба с автономна система с изкуствен интелект могат да надхвърлят възможностите на компанията и дори на целия застрахователен сектор. Така рискът не се изчерпва с това дали Anthropic ще успее да покрие собствените си загуби, а включва и въпроса кой ще поеме отговорността за последствията върху човечеството.

В документа се разглеждат и правните рискове, особено споровете за авторски права при обучението на моделите. Компанията е изправена пред съдебни дела от автори, музикални издатели и други носители на права. Към това се добавя несигурността около регулациите и отговорността при вреди, причинени от автономни системи с изкуствен интелект.

Показателен е и примерът с модела Mythos, който според документа разполага с особено големи възможности в областта на киберсигурността. Вместо да го предостави свободно на всички потребители, Anthropic е решила първоначално да го ограничи до проверени организации. Това е предпазна мярка, но същевременно показва колко трудно може да бъде контролиран достъпът до технологии, които могат да бъдат използвани както за защита, така и за атаки.

Ако балонът се спука, това ли ще е краят на изкуствения интелект

В крайна сметка S-1 поставя два въпроса, които са тясно свързани. Първият е как бизнес, който може никога да не излезе на печалба и генерира загуби за десетки милиарди долари, може да бъде оценен на трилиони и да оправдае огромните инвестиции, преди разходите да надхвърлят възможностите му да генерира приходи. Вторият е дали създателите на все по-мощни системи с изкуствен интелект ще могат да контролират рисковете, които самите те описват.

От Anthropic признават, че ако конкуренцията го направи, те ще са „принудени“ също да понижат стандартите си за сигурност. А когато потенциалните последствия са определяни като глобална заплаха, въпросът вече не е само колко ще струва тази надпревара.

Редактор: Николай Киров
Изкуствен интелект Anthropic
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