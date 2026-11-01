16 минути мълчание за 16 жертви: Нови Сад отбелязва две години от трагедията

В ъзпоменателно събиране се провежда в сръбския град Нови Сад по повод втората годишнина от срутването на козирката на железопътната гара, при което загинаха 16 души. Това съобщи Радио „Свободна Европа“.

"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

В 11:52 ч. местно време гражданите запазиха 16 минути мълчание в памет на жертвите на трагедията от 1 ноември 2024 г. При инцидента беше тежко ранена и млада жена. В програмата на възпоменанието са включени още изказвания на студенти и полагане на цветя пред гарата.

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Делото за трагедията

В средата на юли Апелативният съд в Нови Сад потвърди обвинителния акт по делото за срутването на козирката. Сред обвиняемите са бившият министър на строителството Горан Весич, неговата помощничка Анита Димоски и бившият директор на компанията „Железопътна инфраструктура на Сърбия“ Йелена Танаскович.

Тримата са обвинени в тежко престъпление срещу обществената безопасност, свързано с причиняване на обществена опасност. По същото обвинение е привлечен и бившият директор на железопътната инфраструктура Небойша Шурлан. Още девет души са обвинени във връзка с неправомерно изпълнение на строителни дейности.

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Инцидентът предизвика масови протести

Срутването на козирката на гарата в Нови Сад предизвика вълна от антиправителствени протести в Сърбия, оглавени от студенти. Протестните действия доведоха до предсрочни парламентарни избори на 25 октомври.

Студентската листа спечели най-много гласове според предварителните резултати. Така президентът Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия загубиха властта след 14 години управление.