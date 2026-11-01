Скритата епидемия: До половин милион души годишно умират от ухапване от змии

У хапванията от отровни змии причиняват смъртта на значително повече хора по света, отколкото показват официалните статистики, сочи ново проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.

По приблизителни оценки между 274 000 и 513 000 души загиват всяка година от змийско ухапване. Около седем милиона са пострадалите от отравяне, а над 800 000 от оцелелите остават с трайни увреждания.

Изследователи от Ливърпулското училище по тропическа медицина (Liverpool School of Tropical Medicine) стигат до заключението, че по отношение на змийските ухапвания е налице сериозна криза с данните. В повече от половината държави, където отровните змии представляват заплаха, изобщо не се води отчет за това колко хора са били ухапани или са пострадали.

Nigeria Logs 43,000 Snakebites a Year as Experts Urge Fast Care Experts at a Lagos workshop say Nigeria sees about 43,000 snakebites a year, warning that harmful first aid and costly antivenom raise the toll. https://t.co/vB1XY9d4CY https://t.co/WB9D5JnaHc — QNC News (@qnc_news) October 27, 2026

В селските райони на Субсахарска Африка и Южна Азия голяма част от пострадалите живеят на часове път от най-близката клиника, нямат достъп до транспорт или търсят помощ от традиционни лечители. В резултат техните случаи никога не попадат в националните здравни статистики.

За да преодолее тази празнина, екипът провежда мащабно проучване, включващо 79 държави. То има за цел да очертае реалния глобален мащаб на отравянията вследствие на змийски ухапвания и свързаните с тях смъртни случаи.

Резултатите показват, че отравянията от змийски ухапвания са криза със значително по-голям мащаб, отколкото се смяташе досега, като Субсахарска Африка остава най-тежко засегнатият регион.

Картографирането на проблема на ниво отделни държави е първата важна стъпка за постигането на целта на Световната здравна организация (СЗО) за намаляване наполовина на смъртността и случаите на трайна инвалидност, произтичащи от змийски ухапвания, посочват изследователите.