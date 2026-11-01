Тайните на сватбените традиции: Защо шаферките носят еднакви рокли и от какво са пазили булката

М ного преди да станат важна част от сватбената церемония, придружителките на булката са били свързани с любопитно поверие, което е имало за цел да я предпази от зли сили.

Носенето на нещо ново, нещо старо, нещо назаем и нещо синьо; хвърлянето на булчинския букет; или група шаферки в координирани рокли. Има сватбени традиции, толкова дълбоко вкоренени, че рядко поставяме под въпрос техния произход или първоначален смисъл. Истината е, че някои от тях крият завладяващи истории. Вземете например шаферките, чието присъствие до булката от векове се свързва със суеверие, нямащо много общо с модата: вярването, че еднаквото облекло може да предпази булката от зли духове.

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Суеверие, което ни връща назад във времето

Въпреки че днес шаферките често избират рокли в един и същ цвят или стил, е имало време, когато традицията е повелявала те да носят тоалети, почти идентични с този на булката. И това далеч не се е правило по естетически причини. Според музея "Виктория и Албърт" в Лондон този обичай традиционно се свързва с Древния Рим, където се предполага, че е неговият произход, макар да липсват категорични доказателства за точния момент на възникването му.

Обяснението е доста необичайно. Според това поверие злите духове биха могли да се опитат да навредят на бъдещата съпруга, затова присъствието на жени, облечени по идентичен начин, е имало за цел да ги обърка. Неспособни да разпознаят коя всъщност е булката, злите сили не са знаели към кого да насочат намеренията си. По този начин това, което днес възприемаме като красив жест на приятелска подкрепа, според традицията е имало много по-дълбок смисъл: защита на булката по време на един от най-важните моменти в живота ѝ.

Не е ставало дума само за прогонване на зли духове

Този любопитен обичай обаче е имал и много по-практично обяснение. Сходството в облеклото е било свързано с намерението булката да бъде предпазена от съвсем реални човешки заплахи, като например опити за отвличане. Както отбелязват от лондонския музей, някои тълкувания свързват тази практика с пътуванията между населените места в нощта преди сватбата. При такива обстоятелства придружаването от няколко жени, облечени по подобен начин, е затруднявало всеки непознат да я идентифицира.

Отвъд тези обяснения, останали като част от вярванията през поколенията, всички те се обединяват около една идея: шаферките не са били просто придружителки, а фигури, пряко свързани със защитата и сигурността на бъдещата булка.

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През XIX век шаферките са носили и воали

С течение на времето обичаят се е променял, макар че сходството в стиловете се е запазило с поколения. В началото на XIX век в Англия шаферките и дори някои от гостенките са можели да носят воали, аксесоар, който днес асоциираме основно с булката.

Тази координирана визия продължава и през тържествата през XIX век, когато сходните рокли се превръщат и в начин да се изрази елегантност, хармония и принадлежност към една общност. Но най-красивото е, че през тази епоха традицията придобива и специално емоционално значение. Приликата в тоалетите символизира връзката на булката с жените, които са били част от живота ѝ, преди тя да навлезе в този нов брачен етап.

Днес шаферките вече не носят еднакви рокли, за да предпазват булката от евентуални свръхестествени заплахи. Тяхната роля е свързана най-вече с обичта, приятелството и желанието да бъдат до нея в такъв незабравим ден. И макар идентичните дизайни все още да намират място на сватбите, все по-често всяка шаферка избира различен модел в определена цветова гама. Традицията придобива нови измерения според региона, но запазва основното си намерение: всяка жена да се чувства красива и специална в този празничен ден.