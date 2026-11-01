България

Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак

От полицията потвърдиха, че сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 ноември 2026, 14:52
Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак
Източник: Мартин Георгиев/NOVA

В изборния ден 15 автобуса с турска регистрация влязоха във Велико Търново и предизвикаха сериозно напрежение и поставиха под тревога местната полиция, съобщава NOVA.

Превозните средства препълниха централните буферни паркинги и площадите пред крепостта Царевец, а десетки пътници слязоха в старата столица.

За броени минути социалните мрежи бяха залeти от снимки, видеоклипове и тревожни коментари. Граждани изразиха съмнения за организиран или контролиран вот, предположения за „изборен туризъм“ и организирано изборно превозване.

Бързото разпространение на чувствителната информация наложи незабавни действия от страна на полицията. Служителите на реда извършиха цялостна проверка на чуждестранните автобуси и техните пътници.

Проверката категорично установи, че става дума за организирано туристическо пътуване по транзитен маршрут между Букурещ и Истанбул. Автобусите спрели във Велико Търново само за междинна почивка и разходка.

От полицията потвърдиха, че сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване. Никой от чуждестранните туристи няма право да упражни вот в българските избори.

За да се гарантира общественият ред и да се успокои напрежението сред гражданите, полицията предприе превантивни мерки. Организиран беше полицейски ескорт, който изведе автобусите от централната част и крепостта Царевец към специализирани паркинги извън града.

На туристите беше предоставена възможност за 4-часова разходка из забележителностите на Велико Търново, след което групата продължи по планирания си маршрут за Истанбул.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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