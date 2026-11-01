От Лондон до Канарските острови: Как протича изборният ден в Европа

Г ласуването на втория тур на президентските избори за българските граждани в Европа започна в 6:00 ч. българско време. Последни отвориха избирателните секции във Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и на Канарските острови – в 9:00 ч. българско време. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Най-много избирателни секции са разкрити във Великобритания и Северна Ирландия – 82. В Турция те са 78, в Германия – 70, а в Испания – 67.

Адресите на секциите са публикувани на сайта на МВнР в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“. Информацията може да бъде намерена тук.

Българските граждани могат да упражнят правото си на глас и в държави, в които България няма дипломатически и консулски представителства. Сред тях са Исландия, Малта и Люксембург.

От външното министерство посочват, че ведомството и дипломатическите и консулските представителства на България са създали необходимата организация за провеждането на изборния ден във всички секции в Европа. По информация на МВнР гласуването до момента протича безпроблемно.

По-рано днес говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова съобщи, че в страната няма неотворени избирателни секции.

Право на глас на балотажа имат общо 6,59 милиона български граждани.