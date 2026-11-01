България

Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му

Нарушението е установено в секция 34 в града; в региона изборният ден продължава нормално без спрели машини

Стела Христова Стела Христова

1 ноември 2026, 15:25
Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му
Източник: БТА

Е дин глас е обявен за недействителен заради заснемане на вота при машинно гласуване в секция 34 в Хасково. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова.

По думите ѝ членове на секционната избирателна комисия са забелязали, че избирател снима гласа си, след което незабавно са уведомили РИК. На лицето не е разрешено да гласува повторно, съгласно методическите указания на Централната избирателна комисия (ЦИК), и вотът няма да бъде зачетен.

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В пет секции в региона са регистрирани отделни случаи на преждевременно изваждане на картата от машината, преди да прозвучи звуковият сигнал. В една от секциите са отчетени три такива случая, а в останалите – по един. При липса на отпечатана разписка се извиква техник, който проверява дали гласът е отчетен. До момента няма данни за неотчетен вот или за повторно гласуване в тези случаи, посочи Вескова.

Към момента няма спрели работа машини, нито секции, преминали към гласуване с хартиени бюлетини в областта. В РИК – Хасково не са постъпвали жалби или сигнали за съществени нарушения.

Председателят на РИК съобщи още, че заради временно прекъсване на електрозахранването в две секции в едно училище в Хасково машините са продължили работата си безпроблемно на батерии. След бързата намеса на общинската администрация токът е бил възстановен, без да се налага преместване на секциите. В област Хасково право на глас имат общо 225 000 избиратели, които гласуват в 475 секции, като в 350 от тях се използва машинно гласуване.

Редактор: Стела Христова
Източник: Красимира Славова/БТА    
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