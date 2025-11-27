Отмениха заседанието на бюджетната комисия в НС за второто четене на проектобюджета

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

З аседанието на Комисията по бюджет и финанси на НС, на което днес трябваше да бъде разгледан законопроектът за държавния бюджет за 2026 година на второ четене, е отменено, се посочва на сайта на Народното събрание.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото той вече е приет на първо четене. По думите на Борисов, това е необходимо, за да се възстанови диалогът с тристранката и да се постигне съгласие относно управлението през идните години. Ако страната изпадне в хипотезата да влезе в следващата 2026 година без приет Закон за държавния бюджет, ще се стигне до предвидената в Закона за публичните финанси възможност да се заложат разходите от предходната година, което според Борисов няма отношение към членството в еврозоната.

"Това няма никакво значение, бюджетът е с 3 на сто дефицит, както иска Европейската комисия, така че няма никакъв проблем", посочи той.

Реакцията на Бойко Борисов идва, след като вчера пред сградата на Народното събрание се проведе протест против заложените параметри в бюджета за следващата година.

След думите на Борисов премиерът Росен Желязков обяви пред журналисти в парламента, че управляващите ще седнат на масата на разговорите и отново ще се опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели.

"Ще се опитаме да постигнем макроикономически показатели на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото", заяви Желязков.

"Ние трябва да намерим златното сечение по политиката на доходите и съм сигурен, че през декември, в диалог със синдикати и работодатели, можем да го постигнем", добави той.

"Още тази седмица ще направим необходимите стъпки да поканим работодатели и синдикати и да започнем, бих казал, отново този процес", обяви Желязков, след разговор с партньорите в управлението.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира пред журналисти в кулоарите на парламента, че важното е, след като бюджетът бъде изтеглен, да се приемат реформите и предложенията, свързани с премахването на всякакви ограничения към бизнеса, сред които т. нар. СУПТО, промените в осигуровките и данъка върху дивидентите.

Кметът на София Васил Терзиев също взе отношение към изтеглянето на бюджета чрез публикация в социалната мрежа „Фейсбук“. Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание, посочи той, добавяйки, че заявката за оттегляна не бюджета е добър сигнал.

Вчера Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене проектите на бюджети на държавното обществно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.