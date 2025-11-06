България

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата

6 ноември 2025, 15:42
Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София
Ж ена, обявена за издирване, е открита мъртва след побой в София, предава NOVA.

41-годишна жена е била пребита до смърт. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник. Заподозрян е охранител на строежа.

Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан.

По информация на NOVA първоначално соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му.

Жертвата е от София и е била обявена за издирване. 

Образувано е досъдебно производство.

