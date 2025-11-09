България

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои

9 ноември 2025, 19:50
О ткрити са нарушения в част от автошколите, чиито бивши курсисти предизвикаха катастрофи с жертви малко, след като са взели книжки. В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои.

Това съобщиха от Министерството на транспорта в отговор на запитвана на NOVA. Как протича един час по нощно кормуване и защо обучението по тъмно е важно? Това провери репортерът Иван Кънчев.

“Нощно каране” през деня е имал шофьорът от зверската катастрофа край Созопол

„Когато шофираме нощем, трябва да внимаваме. Ако бъдем заслепени, да извърнем поглед от автомобила”, обясни Андрей Попов, преподавател и собственик на автошкола.

Така започват теоретичната подготовка на курсистите за шофиране в тъмната част на деня в школата на Андрей Попов.

„Шофирането нощем е коренно различно от шофирането през деня”, категоричен е Попов.

Това ще научи и Иван, който скоро ще се яви на изпит за книжка. През деня видимостта не е намалена и това дава повече време за реакция. Стъмни ли се обаче опасностите се увеличават. За да се научи на това и Иван, минаваме през едно и също място по светло и по тъмно.

Има ли нарушения в обучението на младежа, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол?

Тези важни умения би трябвало да придобият всички, които карат курс.

Всъщност в страната са регистрирани 904 школи, като през октомври 826 от тях са провели над 207 хиляди учебни часа. 680 са тези, които са обучавали и по тъмно. При проверка на 38 от „Автомобилната администрация” са открити 10 нарушения и са издали 2 акта.

Продължава и проверката на тези школи, чиито бивши курсисти направиха 8 катастрофи последните седмици. Там също са установени нарушения и има 3 акта. Според статистиката на МВР обаче 77% от тежките катастрофи са станали по светло.

Автошколи Нарушения Нощно кормуване Катастрофи с жертви Шофьорски книжки Министерство на транспорта
Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ
Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

България Преди 1 час

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 3 часа

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

България Преди 3 часа

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

България Преди 4 часа

„За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство.", разказва дъщерята на Митко

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Свят Преди 4 часа

Пожарникарите започнаха да се борят вчера с пожара в парка "Тонгариро", а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Свят Преди 4 часа

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

В церемонията участваха и други членове на кралското семейство

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Свят Преди 4 часа

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 5 часа

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 5 часа

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 10 км

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Свят Преди 5 часа

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж

<p>Лавров е готов да се срещне с&nbsp;Марко Рубио</p>

Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Свят Преди 6 часа

"С държавния секретар на САЩ разбираме необходимостта от редовна комуникация", заяви руският външен министър

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 6 часа

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Любопитно Преди 6 часа

Сънят и серотонинът са тясно свързани

