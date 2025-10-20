България

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

“Имаше пропуск по време на обучението",коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов

20 октомври 2025, 09:18
Д о видеозаписа от изпита на 18-годишния шофьор, който загина при тежка катастрофа на пътя Созопол – Черноморец бяха допуснати не само експерти от Агенция “Автомобилна администрация”, но и медии и представители на неправителствени организации. При удара живота си загубиха още две момчета – на 17 години, като и тримата са ученици, предаде NOVA

В Созопол днес е ден на траур. След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че часът по нощно кормуване всъщност е проведен следобед. 

Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден юни месец в 17:00 часа, което не е в тъмната част на деня”, коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов.

От записа стана ясно, че изпитващият не си е сложил предпазния колан. По думите на Монов той ще бъде наказан за това, защото е грубо нарушение на закона за движение по пътищата.

 

“За първи път се допусна и неправителственият сектор като наблюдатели при тази проверка. Сериозни нарушения на изпита не бяха допуснати. Единственото, което може да бъде отчетено като някакво нарушение е, че се правеха само леви, осигурени завои без да се пропуска насрещно движещия се. А знаем, че на курсистите им е доста трудно да се справят с тази ситуация”, смята Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Вутов сподели, че маршрутът на обучението не може да се проследи дигитално, защото то е приключило на 11.07.2025 г., което е ден преди официалното влизане на дигитализацията в обучението.

“Тече проверка във фирмата относно тези “подсигурени леви завои”, защото това не отговаря наистина. В методиката за изпитване няма такова понятие, тъй като вървим по правилата - няма нито осигурени десни, ните осигурени леви.  Има задължителни елементи, които е трябвало да се изпълнят и те са изпълнени”, каза Монов.

По думите му липсата на колан е първо провинение на изпитващия, така че той ще бъде наказан по вътрешните правила. 

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младеж се е врязал с колата си в крайпътно дърво на 18 октомври. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил предходния ден. 

Източник: NOVA    
катастрофа жертви книжка обучение младеж Созопол траур смъртоносна катастрофа
