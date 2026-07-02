След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?

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Н яма превишения на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци в София. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София.

На място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Наблюдаваме и всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни, посочиха още от екоинспекцията. Никъде не се отчитат превишения, увериха от екоинспекцията.

Голям пожар избухна близо до София

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов каза, че ситуацията е овладяна.

Коментарът му е по повод пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци в София вчера. В момента се оценява конструкцията на самите складове, за да се прецени дали е безопасно да се работи вътре, посочи той.

При възможност, отпадъкът ще се изнесе навън, за да се изгаси, иначе ще продължи да тлее с дни, обясни още Джартов. Причините за пожара са в процес на установяване, каза още той.

По думите на директора на ГДПБЗН при такива големи пожари често се налага да се използва голямо количество вода, което невинаги може да се осигури от външна противопожарна система. Ние сме подготвени за такива ситуации, въпреки че това затруднява нашите действия, обясни той. За пожара в София са поискани водоноски от Столичната община, уточни също Джартов. По думите му като цяло тези външни системи за вода се поддържат и преди всеки противопожарен сезон се преглеждат.

За справяне с пожарите в горски територии това лято пожарникарите ще разчитат основно на хеликоптери, заяви Александър Джартов. За придобиването на специализирани самолети за гасене на пожари той каза: „За нас е важно да има такъв ресурс, той да бъде достатъчно устойчив“. Не трябва да се залъгваме, че хеликоптерите и самолетите са панацея по отношение на гасенето на пожарите – докато не бъдат обработени фронтовете на място от хора, никога не можем да бъдем уверени, че пожарът е овладян, коментира Джартов. Той обобщи, че борбата с огъня е комплексна.

Тази година от Военновъздушните сили ще бъдат осигурени до шест хеликоптера, съобщи също Джартов.

Директорът на ГДПБЗН каза, че в последните две години се увеличава броят на доброволците.

Вчера на брифинг в Министерския съвет беше обявено, че се създава план за справяне с пожарите през лятото.

Припомняме, че в сряда следобед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени шест пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка.