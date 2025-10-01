България

Откриха академичната година в Софийския университет

Докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто

1 октомври 2025, 14:51
Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите
Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага
Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство
Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”

Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”
Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи
Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище
Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

А кадемичната година беше открита на официална церемония в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, предава NOVA.

Добрата новина в днешния празничен за академичната общност ден - с 36% се е увеличил приемът за специалността Медицинска сестра. Лошата – поне тройно повече специалисти трябва да се влеят в здравната система. За пръв път пък план-приемът по специалност Физика е изцяло запълнен.

Още една добра новина – считано от днешна дата докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто.

На тържественото откриване гостуваше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която преподава в СУ. Тя се обърна към преподавателите, студентите и гостите с приветствено слово и връчи студентски книжки на първокурсници, приети с отличие в университета.

„С огромно вълнение и гордост заставам пред вас – от преподавателската катедра, но и като възпитаник на Алма матер, към която изпитвам дълбока признателност”, каза Киселова. Тя подчерта, че университетът е не само образователна институция, а духовен и интелектуален стожер на българското общество. Председателят на парламента припомни завета на Евлоги Георгиев - един от големите дарители на университета, че „няма прогрес без просвета“. По думите ѝ това послание е особено актуално и днес, когато обществото се нуждае от знание, критично мислене и морални ориентири.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев също присъства на откриването. „Близо 40% от пълните отличници с успех 6:00 в дипломата си за средно образование и на двете задължителни матури, избират да продължат образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщи той.

„Всяка година, когато връчвам националните дипломи, питам всеки един абитуриент къде ще продължи. За мен е голяма радост да чувам, че все повече ще останат в България, а много от тях избират Софийския университет“, добави министърът. По думите му СУ е припознат като университет, който е конкурентен на висшите училища в света. Той призова първокурсниците да се вслушат в посланието на ректора проф. Георги Вълчев – „да учат, за да бъдат, а не за да имат“. „Учете да бъдете знаещи и можещи хора, а не за да имате дипломи и оценки. Те са важни, но много по-важно е това, което остава след тях“, каза министърът.

Церемонията завърши с изпълнение на университетския състав за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова, както и с традиционното връчване на книжки на новоприетите студенти и пожелание за успешна академична година за всички преподаватели и възпитаници на най-старото висше училище в България.

Тази година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в общо 29 професионални направления. В 22 от тях Алма матер заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.

Източник: NOVA    
Софийски университет Академична година Стипендии Образование
Последвайте ни
Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 5 минути

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 19 минути

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 31 минути

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 49 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 49 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 50 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Любопитно Преди 2 часа

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

България Преди 2 часа

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Свят Преди 2 часа

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg