Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

У становени са леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид след пожара в Харманли в събота вечер. Те не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Огънят възникна до площадка на автоморга и застраши болницата, спортния комплекс и вилната зона над града. Изгоряха няколко дворни места и селскостопански постройки, както и излезли от употреба моторни превозни средства.

Измерванията на въздуха започнаха около 20:00 часа, след овладяването на огъня, когато в района все още имаше остатъчно задимяване.

Засегнатата площадка за третиране на отпадъци, стопанисвана от харманлийска фирма, разполага с издадено от РИОСВ – Хасково разрешително за работа с отпадъци от стари автомобили, черни и цветни метали, пластмаси, хартия и картон. При предишни проверки не са откривани нарушения по Закона за управление на отпадъците, уточняват от инспекцията.