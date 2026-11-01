Сигнал от САЩ предотврати атентат в Москва

Р уската полиция е арестувала непълнолетен във връзка с предполагаем план за извършване на атентат в Москва, съобщиха руските информационни агенции в неделя, след като Русия е получила предупреждение от Съединените щати.

Посолството на САЩ в Москва публикува изявление в събота, в което се казва, че е „запознато с достоверна заплаха за събитие с масови жертви... в музейно-парковия комплекс „Царицино“ в Москва“, предаде агенция Франс прес (AFP).

Американското посолство не предостави подробности за това кой е подготвял нападението.

В изявление, цитирано от руските новинарски агенции в неделя, руската служба за сигурност ФСБ съобщи, че е арестувала непълнолетен, който е публикувал свои снимки в TikTok, облечен с балаклава, шапка и предпазни очила и държащ обект, наподобяващ автоматично оръжие.

Неидентифицираният младеж, за когото от ФСБ заявиха, че е руски гражданин, е споделил снимки, направени в музейния комплекс „Царицино“, придружени с текста: „Намерих място“, и според информацията е бил абониран за „неонацистки“ канал в Telegram, се казва в изявлението.

От ФСБ не посочват името на въпросния младеж. „Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, казват от ФСБ.

Музеят „Царицино“ е императорски дворец и парков комплекс в южната част на Москва, популярен сред жителите и туристите.

Руският Telegram канал Baza, за който се съобщава, че има връзки със правоохранителните органи, заяви, че паркът е бил затворен в събота и е бил отворен само за хора, напускащи района.

САЩ и преди са предоставяли на Русия предупреждения за планирани атаки, включително през март 2024 г., седмици преди нападението на „Ислямска държава – Хорасан“ (ISIS-K) в концертна зала в Москва, при което загинаха над 100 души.

Отношенията между Русия и Съединените щати се затоплиха през последните месеци на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Киев заради сделка за дизелово гориво между САЩ и Русия.