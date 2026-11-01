България

Борисов гласува: Нямам доверие на тези играчки, майсторе

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 17:22
Борисов гласува: Нямам доверие на тези играчки, майсторе
Източник: БГНЕС

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува днес и критикува позицията на правителството за войната в Украйна.

Той изпита затруднения с машината и коментира: „Нямам доверие на тези играчки, майсторе“, а след като му помогнаха заяви: „Виж, като я пипна руса жена и сработи веднага.

Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

„Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия и има моменти, когато дори да е трудно, дори да имаш много забележки, трябва да гледаш напред“, посочи Борисов.

По думите му ниската избирателна активност е знак за разочарованието на хората от управлението на Румен Радев. Борисов припомни изказвания на самия Радев през годините, че недоверието към управляващите, корупцията и неспазването на законите са сред причините за слабата активност и отлива на инвестиции.

„Език мой, враг му е. Каквото е говорил към днешна дата, абсолютно същото важи за него“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той беше попитан и за позицията на управляващите за Украйна и призивите им за мир.

Борисов заяви, че всички искат мир, но трябва да се прави разлика между мир и капитулация.

„Едното е капитулация“, каза той, като изложи и собствената си представа за изход от конфликта. Според Борисов трябва незабавно да бъде подписано мирно споразумение, страните да се върнат на териториите, на които са били, а за период от 10 години да бъде създадена неутрална зона, докато продължават дипломатическите усилия.

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Той обвърза темата и с икономическите последици от войната. По думите му представители на бизнеса са му разказали, че корабособственици не желаят да плават в Черно море, а това затруднява износа на продукция. Борисов посочи, че проблемът засяга не само земеделските производители, но и машиностроителния сектор. Той даде пример с китайски товари, които вече се пренасочват към Солун, като според него транспортът е поскъпнал два пъти и половина до три пъти.

По темата за попълването на Висшия съдебен съвет лидерът на ГЕРБ отрече да са водени разговори или пазарлъци с него.

Редактор: Николай Киров
Бойко Борисов ГЕРБ Избори
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Първи Exit poll: Кой води в балотажа Йотова - Гюров

Първи Exit poll: Кой води в балотажа Йотова - Гюров

Раздор след изборите: Ваня Великова се връща към музиката, а Панайот Кючуков се цели в общинския съвет

Раздор след изборите: Ваня Великова се връща към музиката, а Панайот Кючуков се цели в общинския съвет

Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Асен Василев: Не очаквам да има обрат в това кой печели изборите

Асен Василев: Не очаквам да има обрат в това кой печели изборите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо котките обичат да се крият

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Демерджиев: Нямаше сериозни произшествия, справихме се

Демерджиев: Българите искаха справедливост и ще я получат

България Преди 22 минути

Берлин обвини социалисти и имигранти за погромите

Берлин обвини социалисти и имигранти за погромите

Свят Преди 23 минути

Добринт: Смутителите на реда и мародерите ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност

Инфлуенсърка и модел на 23 г. на смъртно легло с мозъчна инфекция

Инфлуенсърка и модел на 23 г. на смъртно легло с мозъчна инфекция

Свят Преди 56 минути

Смит е прекарала повече от седмица в интензивното отделение

Кремъл: Преговори с Европа не са възможни

Кремъл: Преговори с Европа не са възможни

Свят Преди 1 час

Песков: В Брюксел, продължават да говорят изключително за нанасяне на стратегическо поражение на Русия

Арестуваха висши полицейски шефове в Белград за злоупотреба и изтезания

Арестуваха висши полицейски шефове в Белград за злоупотреба и изтезания

Свят Преди 1 час

Двама висши полицейски шефове бяха арестувани в Белград за злоупотреба с власт, мъчения и скалъпване на обвинения срещу бившия градски полицейски началник. Главният прокурор е категоричен, че акцията няма общо с изборната загуба на Александър Вучич

От 2.7 млн. за Желев до 600 хил. днес: Колко гласа струва президентският пост

От 2.7 млн. за Желев до 600 хил. днес: Колко гласа струва президентският пост

България Преди 1 час

От първия пряк президентски вот през 1992 г. до последните избори през 2021 г. България е избирала седем пъти държавен глава. Равносметката от тези три десетилетия очертава любопитна картина на политическите предпочитания

Свлачище на пътя Михалково – Девин

Свлачище на пътя Михалково – Девин

България Преди 1 час

Временно движението се осъществява двупосочно в едната лента

"Гладна съм, помогнете ми!": Марта Стюарт разгневи мрежата с „обиден“ костюм за Хелоуин

"Гладна съм, помогнете ми!": Марта Стюарт разгневи мрежата с „обиден“ костюм за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

85-годишната милионерка и бизнес дама Марта Стюарт се оказа в центъра на скандал, след като публикува снимка, на която позира с изпокъсани дрехи, изцапано лице и табела за помощ. Снимката бе бързо изтрита, но вълната от недоволство в мрежата вече бе факт

Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата

Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата

Любопитно Преди 2 часа

Прекомерното разпъване на врата над мивката във фризьорския салон крие рядък, но реален риск от инсулт. Лекарите обясняват какво представлява т.нар. „синдром на фризьорския салон“, какви са симптомите и как лесно да се предпазим от инциденти

Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция

Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция

Свят Преди 2 часа

Продължава установяването на броя и състоянието на пострадалите

Избираме нов президент: Мъжете продължават да доминират на световната сцена

Избираме нов президент: Мъжете продължават да доминират на световната сцена

България Преди 2 часа

Световната статистика за съотношението между жените и мъжете, заемащи най-високия държавен пост, разкрива сериозно неравенство

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

Свят Преди 3 часа

Русия може да е загубила до 770 000 войници от началото на войната срещу Украйна, пише The Economist

Отстраниха председател на СИК, гласувал заедно с избиратели на машината

Отстраниха председател на СИК, гласувал заедно с избиратели на машината

България Преди 3 часа

Изборният процес в село Пелин е бил спрян за повече от час, а полицията образува бързо производство по чл. 169 от Наказателния кодекс

Афантазия: Невидими лица в сънищата и парадоксът на сляпото съзнание, което се събужда нощем

Афантазия: Невидими лица в сънищата и парадоксът на сляпото съзнание, което се събужда нощем

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разкрива любопитни факти за това как хората, които не могат да си представят образи на ум, ги виждат, когато заспа

Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография

Бащата на Меган Маркъл се появи за първи път след скандала с детска порнография

Свят Преди 3 часа

Томас Маркъл бе заснет за първи път, откакто срещу него започна разследване за детска порнография. 82-годишният Томас Маркл категорично отрече обвиненията на сина си, докато полицията във Филипините анализира откритите доказателства

Майкъл Ман

Режисьорът Майкъл Ман се простреля случайно, откараха го в болница

Свят Преди 3 часа

Ман, най-известен с филма си „Жега“ (Heat) от 1995 г., се е опитвал да прибере оръжието си в кобура, когато то е произвело изстрел и го е уцелило в крака

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

От отрязана ръка до „Пица плъх“: най-любопитните звездни костюми за Хелоуин 2026

Edna.bg

5 сексуални фантазии, за които хората рядко говорят

Edna.bg

Първи данни от паралелното преброяване: Йотова и Вълчев печелят битката за „Дондуков” 2

Nova.bg

Първи резултати от балотажа: Йотова и Вълчев са седмата президентска двойка на България

Nova.bg