Борисов гласува: Нямам доверие на тези играчки, майсторе

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува днес и критикува позицията на правителството за войната в Украйна.

Той изпита затруднения с машината и коментира: „Нямам доверие на тези играчки, майсторе“, а след като му помогнаха заяви: „Виж, като я пипна руса жена и сработи веднага“.

Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

„Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия и има моменти, когато дори да е трудно, дори да имаш много забележки, трябва да гледаш напред“, посочи Борисов.

По думите му ниската избирателна активност е знак за разочарованието на хората от управлението на Румен Радев. Борисов припомни изказвания на самия Радев през годините, че недоверието към управляващите, корупцията и неспазването на законите са сред причините за слабата активност и отлива на инвестиции.

„Език мой, враг му е. Каквото е говорил към днешна дата, абсолютно същото важи за него“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той беше попитан и за позицията на управляващите за Украйна и призивите им за мир.

Борисов заяви, че всички искат мир, но трябва да се прави разлика между мир и капитулация.

„Едното е капитулация“, каза той, като изложи и собствената си представа за изход от конфликта. Според Борисов трябва незабавно да бъде подписано мирно споразумение, страните да се върнат на териториите, на които са били, а за период от 10 години да бъде създадена неутрална зона, докато продължават дипломатическите усилия.

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Той обвърза темата и с икономическите последици от войната. По думите му представители на бизнеса са му разказали, че корабособственици не желаят да плават в Черно море, а това затруднява износа на продукция. Борисов посочи, че проблемът засяга не само земеделските производители, но и машиностроителния сектор. Той даде пример с китайски товари, които вече се пренасочват към Солун, като според него транспортът е поскъпнал два пъти и половина до три пъти.

По темата за попълването на Висшия съдебен съвет лидерът на ГЕРБ отрече да са водени разговори или пазарлъци с него.