Избираме нов президент: Мъжете продължават да доминират на световната сцена

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Д окато България е пред урните, за да избере своя следващ държавен глава, погледът към глобалната политическа сцена предлага един отрезвяващ контекст. Световната статистика за съотношението между жените и мъжете, заемащи най-високия държавен пост, разкрива сериозно неравенство.

Според данни, публикувани от NOVA, към момента в държавите членки на ООН има едва 17 действащи жени президенти. В същото време мъжете, заемащи този пост, са значително повече – около 130. Този дисбаланс е ярък индикатор за съществуващите бариери пред жените в политиката.

Тази статистика не включва държавите, начело на които стоят монарси, емири или духовни лидери, където върховната власт се определя от различни принципи. Въпреки това, дори в рамките на републиканските форми на управление, огромното превъзходство на мъжете на президентския пост е очевидно.

Числата ясно показват, че въпреки десетилетия на борба за равенство, „стъкленият таван“ в световната политика остава изключително здрав. Въпросът не е просто в съотношението, а в структурите и нагласите, които продължават да възпроизвеждат това неравенство на най-високо държавно ниво, поставяйки местния вот в една по-широка, глобална рамка.