Отстраниха председател на СИК, гласувал заедно с избиратели на машината

У становено е, че председателят на избирателната секция в крумовградското село Пелин е гласувал заедно с избирателите на машина, посочва в свое публикувано решение Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджали.

След установеното нарушение председателят на секцията е незабавно отстранен от длъжност, а гласуването в секцията е било преустановено за повече от час. За случая е уведомена полицията, като предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, а на място е назначен нов председател на Секционната избирателна комисия (СИК).

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От пресцентъра на Областната дирекция на МВР съобщиха за БТА, че по случая е образувано бързо производство по чл. 169 от Наказателния кодекс, който предвижда отговорност за нарушаване на тайната на вота.

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Междувременно от РИК – Кърджали отчитат, че до момента в комисията са постъпили над десет жалби, основно за извършване на предизборна агитация. Една от подадените жалби касае организирано извозване на избиратели до секции в района на село Стремци, община Кърджали, показва официалният регистър на комисията.