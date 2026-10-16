ФИФА ще разследва Наградата за мир, връчена на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

К омисия към ФИФА ще преразгледа „Наградата за мир“, създадена миналата година и връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп, като част от по-широка проверка на управленските решения, взети по време на президентството на Джани Инфантино.

Световната футболна централа наскоро приключи срещите си в Цюрих, Швейцария - нейната международна централа - след което Съветът на ФИФА съобщи, че е в процес на разглеждане на редица въпроси, възникнали преди, по време и след Световното първенство през 2026 г. Наградата за мир ще бъде преразгледана от Комисията по социална отговорност във футбола към ФИФА - проверка, фокусирана както върху създаването ѝ, така и върху решението тя да бъде връчена на американския президент.

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„Беше решено, че на Комисията по социална отговорност във футбола ще бъде възложено да я анализира, да предостави предложение, а решение по въпроса ще бъде взето на следващото заседание на Съвета на ФИФА“, каза Инфантино, цитиран от USA Today. От ФИФА заявиха, че комисията ще вземе решение за бъдещето на наградата през декември.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с ФИФА и Белия дом за коментар извън редовното работно време.

Какво представлява Наградата за мир на ФИФА?

Наградата за мир на ФИФА, смятана за идея на самия Инфантино, бе официално представена през ноември 2025 г.

„В един все по-несигурен и разделен свят е от фундаментално значение да се признае изключителният принос на онези, които работят усилено за прекратяване на конфликтите и за обединяване на хората в дух на мир“, заяви президентът на ФИФА в публикация в Instagram.

Месец по-късно Инфантино връчи встъпителната награда на Тръмп, когато двамата се появиха заедно по време на тегленето на жребия за Световното първенство през 2026 г.

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„Това е вашата награда. Това е вашата награда за мир“, каза Инфантино, докато връчваше трофея и медала на Тръмп.

„Това наистина е едно от най-големите признания в живота ми“, каза Тръмп, преди да заяви, че САЩ са спасили „милиони и милиони животи“ под негово ръководство.

„Светът сега е по-безопасно място“, продължи той.

„Преди една година Съединените щати не се справяха много добре, а сега трябва да кажа, че сме най-успешната страна навсякъде по света“, каза тогава той.

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Проверката на Наградата за мир идва на фона на по-широко разследване срещу Инфантино

Обосновавайки решението да връчи първата по рода си награда за мир на Тръмп, от ФИФА заявиха, че Тръмп е „изиграл ключова роля за установяването на прекратяване на огъня и насърчаването на мира между Израел и Палестина“ - препратка към споразумението за прекратяване на огъня и размяна на заложници, подписано между Израел и „Хамас“ през октомври 2025 г. - и че той „активно е търсил край и на други конфликти“.

Но този ход предизвика широк отзвук и въпроси защо политически неутрален футболен орган създава награда за мир, както и относно избора на нейния получател.

Базираната в Обединеното кралство правозащитна организация FairSquare поиска от Етичната комисия на ФИФА да разгледа въпроса и да установи дали Инфантино е нарушил правилата за политическа неутралност.

По време на интервю за Sky News в началото на февруари 2026 г. - седмици преди началото на войната в Иран - Инфантино защити решението, като заяви, че Тръмп е бил „инструментален за разрешаването на конфликти и спасяването на животи“, и добави, че очаква американският президент в даден момент да получи Нобелова награда за мир.

Въпреки това всички аспекти на наградата в момента се проучват, потвърдиха официални лица от ФИФА тази седмица.

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„Те ще разгледат преди всичко как се е появила Наградата за мир, дали е трябвало да се появява, дали е трябвало да бъде връчена по начина, по който беше връчена, кой е взел това решение и дали тя трябва да бъде премахната или реформирана“, каза вицепрезидентът на ФИФА Деби Хюит, цитирана от BBC.

В изявление пред медиите след срещите в Цюрих Хюит повдигна и няколко други притеснения относно президентството на Инфантино, които комисиите на ФИФА вече ще разглеждат.

Това включва решението за отмяна на наказанието от един мач на състезателя от националния отбор на САЩ Фоларин Балогун - след очевиден натиск от страна на американския президент - както и плана „Forward Enterprise“ на организацията, представляващ изоставено вече предложение за приватизация на операциите около Световното първенство.

Допълнителни съобщения по тези въпроси ще бъдат направени през декември, съобщиха от ФИФА.