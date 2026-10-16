„Мислеха, че умирам“: Хилъри Клинтън проговори за припадъка си и атаките на Тръмп

Г одини след драматичната президентска надпревара през 2016 г., Хилъри Клинтън направи рядка равносметка за един от най-трудните си моменти по време на кампанията - видеото, на което се вижда как залита и почти припада, докато се опитва да се качи в автомобила си след церемонията в памет на жертвите от 11 септември, съобщава The Post.

В новия си съвместен подкаст с журналистката Кара Суишър, бившият кандидат на Демократите призна, че решението ѝ да продължи с публичните си появи, въпреки че е била диагнозирана с пневмония, е била явна грешка.

„Лекарите ме прегледаха и казаха: „Имате пневмония. Трябва да си вземете поне 5-6 дни почивка“. Аз казах, че това е невъзможно. Лекарят ми повтори, че точно това трябва да направя. Но аз бях в кампания и държи да присъствам на 11 септември, защото за мен това значи много - бях сенатор по време на атентатите. Затова продължих, което беше грешка“, споделя Клинтън.

Hillary Clinton finally admits 2016 near-fainting episode at 9/11 memorial was a 'mistake' https://t.co/s2jLcCjWdA https://t.co/uLlubLllu8 — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Слуховете за „смъртното легло“ и атаките на Тръмп

Клинтън коментира как кадрите, на които се бори да поеме въздух и залита към автомобила, бързо са били използвани от нейните политически опоненти и превърнати в медийна сензация.

„От тяхна гледна точка стратегията проработи - социалните мрежи и традиционните медии се заляха с твърдения: „Тя умира, тя крие за здравето си“. И това идва от човек [Доналд Тръмп], който никога през живота си не е предоставил честен медицински доклад. Никога“, заявява тя.

Повод за разговора бе скорошното 9-дневно отсъствие от кампанията на кандидата за сенатор от Тексас Джеймс Таларико поради грип, което роди фалшиви слухове в мрежата, че е бил приет в психиатрична клиника.

Белият дом отвърна: „Време е Хилъри да продължи напред“

Отговорът от щаба на Доналд Тръмп и Белия дом не закъсня. Говорителят Дейвис Ингъл заяви пред Fox News, че Клинтън трябва най-накрая да се помири с поражението си отпреди години.

„Остротата, ненадминатата енергия и историческата достъпност на президента Тръмп са в ярък контраст с това, което видяхме. Доналд Тръмп работи денонощно и е в отлично здраве. В същото време Хилъри Клинтън все още се оплаква от грандиозната си изборна загуба през 2016 г. Време е тя да продължи напред“, коментира Ингъл.

По онова време кампанията на Клинтън отнесе сериозни критики от журналисти и заради факта, че диагнозата „пневмония“ бе скрита от обществеността в продължение на дни, преди инцидентът на церемонията да ги принуди да я потвърдят.