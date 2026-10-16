Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

Александър Везенков е избран за най-добър баскетболист извън НБА от генералните мениджъри на 30-те отбора, получавайки 77% от гласовете.

Българинът от „Олимпиакос“ печели отличието за втора поредна година, като увеличава подкрепата си от 44% на 77%.

В анкетата „Сан Антонио Спърс“ е посочен като фаворит за титлата в НБА с 50% от гласовете, а Виктор Уембаняма - за MVP.

Александър Везенков получи поредно признание

Александър Везенков е най-добрият чуждестранен баскетболист, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация.

Това заявяват генералните мениджъри на 30-те отбора от НБА в ежегодната си анкета преди старта на новия сезон.

Българският баскетболист на Олимпиакос, който през миналия сезон взе приза за "Най-полезен играч" в Евролигата, получава 77 процента от вота на гласувалите.

Везенков бе отговор номер 1 и през миналия сезон, но тогава получи само 44 процента от вота.

Втори със 7 процента от гласовете е литовският център на Жалгирис Каунас Йонас Валанчиунас, а гласове получават още Жоаким Бумдже-Бумдже, Никола Миротич, Жан Монтеро, Кендрик Нън и Еди Тавареш.

Сред останалите въпроси в анкетата е и кой ще спечели титлата в НБА. Според генералните мениджъри фаворит е тимът на Сан Антонио Спърс с точно 50 процента от гласовете.

На второ място с 43 процента е Оклахома Сити Тъндър, а гласове получават още настоящият шампион Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс.

Центърът на Сан Антонио Виктор Уембаняма а фаворит за наградата за "Най-полезен играч" с над три четвърти от вота, като той е и баскетболистът, около когото генералните мениджъри биха градили отбора си, ако имаха тази възможност.