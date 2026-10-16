Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Володимир Зеленски разкритикува договореността между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, заявявайки, че приходите ще подпомогнат финансирането на войната срещу Украйна.

След обявеното енергийно примирие Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия, а Тръмп обвини Зеленски, че повишава световните цени на петрола.

Зеленски съобщи, че работата на сателитната система Starshield все още не е напълно възстановена, а Европа няма готова алтернатива на Starlink, което затруднява украинските военни операции и защитата от руски дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува постигнатото споразумение на американския президент Доналд Тръмп за доставки на руски дизел, като заяви, че то ще донесе допълнителни приходи на Москва, с които да бъде финансира войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Миналия уикенд Тръмп изненада Зеленски с изявлението си, че Украйна и Русия са се договорили да не атакуват енергийните си съоръжения. С оглед на междинните избори в САЩ през ноември американският президент приписа на украинските удари по руски рафинерии поскъпването на енергията, което според него може да навреди на Републиканската партия на изборите.

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Договорката между Тръмп и Путин за доставки на руски дизел за световните пазари предизвика недоволство в Украйна и сред европейските ѝ съюзници.

„Сега виждаме как средствата ще започнат да се връщат в Русия чрез сделката за дизела“, заяви Зеленски на пресконференция в кулоарите на срещата на върха на лидерите на ЕС.

„Споразумението за дизела няма да е достатъчно, за да компенсира въздействието от (затварянето на) Ормузкия проток върху световните пазари. То обаче ще вкара още пари директно в джоба на Путин, за да финансира тази война“, заяви Зеленски пред журналисти в кулоарите на срещата в Брюксел.

Междувременно Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия, след като Зеленски обяви, че Киев се отказва от енергийното примирие, обявено от Тръмп.

Зеленски избухна срещу сделката на Тръмп с Путин: "Това е инвестиция във война"

„Всичко, което прави той (Зеленски), е да повишава световните цени на петрола. Според мен това е позор“, каза Тръмп в интервю за телевизия „Нюзмакс“ (Newsmax).

Зеленски съобщи също, че работата на сателитната система „Старшийлд“ (Starshield) на американската компания „СпейсЕкс“ (SpaceX) все още не е напълно възстановена, а Европа няма готова алтернатива на „Старлинк“ (Starlink). Прекъсванията затрудняват използването на системата за военни операции и за противодействие на руските дронове, атакуващи украински градове далеч от фронтовата линия, припомня Ройтерс.