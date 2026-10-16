Свят

След забележка за тоалетните в Китай, Пекин покани на посещение Кейти Захария

Инициативата дойде след изказване на новия прессекретар на Белия дом, съдържащо пренебрежителни оценки за санитарните условия в азиатската държава

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 октомври 2026, 16:14
След забележка за тоалетните в Китай, Пекин покани на посещение Кейти Захария
Кейти Захария   
Източник: GettyImages

П екин отправи официална покана към новата говорителка на Белия дом Кейти Захария да посети Китай. Инициативата дойде след нейно изказване, съдържащо пренебрежителни оценки за санитарните условия в азиатската държава, предаде ДПА.

По повод журналистически въпрос относно думите на Захария, говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви с широка усмивка: „Тя е добре дошла да посещава Китай по-често, когато има такава възможност“.

Ден по-рано Захария говори пред консервативната телевизия „Риъл Америкас Войс“ за президентските избори в САЩ през 2016 г., на които Доналд Тръмп спечели първия си мандат като президент. Тя разказа, че по онова време всички били убедени, че съперничката на Тръмп от Демократическата партия Хилари Клинтън ще спечели изборите, че славните дни на Америка са останали в миналото и че Китай се утвърждава като изгряваща световна сила.

Захария направи следното изявление за този период: „Спомням си го много ясно, тъй като тъкмо се бях върнала от Китай и си мислех: „Как така Китай е следващата страна, която ще се издигне на световната сцена? Та там дори нямат нормални тоалетни“.

Според съобщения на няколко американски медии Захария се преместила в Китай със съпруга си през 2011 г., след като завършила право в Калифорния, и работила там в известна адвокатска кантора.

Миналата седмица Тръмп представи бившата телевизионна коментаторка като новата говорителка на Белия дом, като оттогава тя неколкократно привлече вниманието на медиите. След неубедителното ѝ представяне на първата пресконференция възникнаха съмнения за нейната професионална квалификация като юрист, а впоследствие тя сама призна, че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Елена Инджева    
Кейти Захария Китай САЩ Белия дом Доналд Тръмп Мао Нин дипломация международни отношения санитарни условия говорител на Белия дом
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