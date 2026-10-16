Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

А купунктурата често се рекламира като идеален холистичен метод за облекчаване на болката и стреса. За една млада жена на име Наталия обаче древната китайска практика се превърна в истински кошмар, който я отведе директно в болницата.

Създателката на съдържание сподели шокиращото си изживяване в TikTok, публикувайки видео с металната игла, която открила забита в тялото си часове след като си тръгнала от кабинета.

„Току-що открих игла във врата си от часа ми по акупунктура, който беше преди повече от 10 часа. Извадих я и сега ми се гади, а тялото ми боли, сякаш са ме пребили с бухалка. Да отивам ли в спешното?“, разказва Наталия.

Симптомите се влошават: Шок, треперене и задух

Малко след първото видео състоянието на жената бързо се влошава, а следващата ѝ публикация вече е заснета от болничното легло.

Наталия описва как тялото ѝ започнало да трепери, обляла се в студена пот, почувствала остра изтръпваща болка в краката и ръцете и изпаднала в физическо състояние, близко до паническа атака, въпреки че психически била напълно спокойна.

Реакцията на лекарите в спешното отделение обаче се оказва допълнителен шок за нея.

Woman details how horror acupuncture mishap sent her to the ER: 'New fear unlocked' https://t.co/CpeByaIP6y https://t.co/UUu9VOmOCe — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 16, 2026

„Диагностицираха ме с женска хистерия и ме успокоиха“

Наталия споделя, че медицинският персонал се държал снизходително и омаловажил състоянието ѝ, като заявил, че физическите симптоми са просто „тревожност, защото мозъкът ѝ е видял иглата“. В крайна сметка лекарите ѝ дали единствено Бенадрил (антихистамин за алергии и световъртеж) и я изпратили у дома.

„Чувствам се сякаш току-що ми поставиха диагноза „женска хистерия“ от миналия век и просто ме успокоиха с хапче. Все още имам силна болка, каквато никога не съм изпивала, и тя просто не преминава“, споделя с разочарование тя.

Когато се свързала със своя акупунктурист, той просто ѝ посъветвал да „пие повече вода“. В момента Наталия проучва възможностите за правни действия, макар да признава, че завеждането на дело в подобни ситуации е трудно поради субективния характер на болката.

Безопасна ли е наистина акупунктурата?

Според престижната медицинска клиника Mayo Clinic, акупунктурата е традиционен китайски метод за балансиране на жизнената енергия чрез поставяне на изключително тънки игли в специфични точки на тялото.

Експертите отбелязват, че рисковете са минимални, ако процедурата се извършва от сертифициран специалист със стерилни игли за еднократна употреба. Най-честите странични ефекти обикновено се ограничават до лека болезненост, малки синини или минимално кървене. Случаите на забравени игли в пациентите обаче са сериозно нарушение на медицинския протокол.

Историята на Наталия предизвика вълна от реакции в мрежата, като хиляди потребители заявиха, че това я е отказало завинаги от подобни алтернативни терапии.