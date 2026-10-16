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М едицинските изследвания на папа Лъв XIV показват Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак в състоянието му три дни след операцията за отстраняване на раков тумор. Това съобщи Ватиканът, позовавайки се на лекарите на 71-годишния понтифик.

„Тази сутрин Светият отец премина кръвни изследвания и рентгенография на гръдния кош, които потвърдиха постоянно подобрение на общото му състояние“, се посочва в съобщението, цитирано от АФП.

Ватиканът допълва, че папата вече извършва „напълно самостоятелно обичайните си ежедневни дейности“.

Припомняме, че във вторник папа Лъв XIV претърпя хирургична интервенция, при която беше отстранен долният лоб на десния му бял дроб. Изследванията потвърдиха диагнозата аденокарцином. Според лекарите операцията е преминала успешно и без усложнения.

Заради възстановителния процес аудиенциите на понтифика са отменени, но Ватиканът следи отблизо състоянието му с оглед на планираната за следващия месец мащабна обиколка в Южна Америка.