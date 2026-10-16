Скандалът с мантинелите се разраства: Анекси за над 50% над допустимото и съмнения за фалшиви сертификати

Анексите за мантинели в три района на Южна България надхвърлят с 50% допустимата стойност на обществените поръчки, заяви регионалният министър Иван Шишков.

Проверява се дали представените сертификати за мантинелите, поставени през 2024–2025 г., са фалшиви; според министъра има данни за нарушения.

Шишков отхвърли обвиненията за подготвяна кражба на милиарди и заяви, че работата на министерството цели инвестиции и развитие на инфраструктурата.

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На три от районите в Южна България анексите за мантинелите са надхвърлили с 50 на сто допустимата сума, позволена за обществената поръчка. Проверяваме дали предоставените сертификати в рамките на поръчките са фалшиви или не, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Обществените поръчки за мантинелите са правени по времето на правителството на Кирил Петков, договорите за мантинелите са подписани от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) по времето на нашия служебен кабинет, а всички анекси са подписвани след това, обясни регионалният министър.

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Той отбеляза, че надвишаването с над 50 на сто на сумата, която е можела да бъде използвана за обществена поръчка, означава, че има нарушение на закона. Най-вероятно средствата са отишли в джобовете на тези, които се вълнуват сега, министър Демерджиев ги посочи и оттам започна цялата приказка с мантинелите, каза Шишков. Очевидно са направени закононарушения в нечия полза - това вече е безспорно, добави Шишков.

Първата методика за индексация на обществените договори за мантинели е правена от нашия служебен кабинет. Тогава беше момент на сериозно натрупана инфлация и беше невъзможно строителният бранш да продължи да строи в рамките на сключените договори, заяви министърът.

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По повод обвиненията на лидера на ДПС Делян Пеевски, че се подготвя кражба на милиарди през Шишков и АПИ, министърът каза: "Не знам какви милиарди се готвят, нищо не се готвим да крадем. Може би считат, че когато министерството работи, от нашата работа произтичат кражби". От нашата работа ще произтичат инвестиции и развитие на инфраструктурата, допълни той. Относно обвиненията от ГЕРБ, че се използва руска стомана Шишков каза: „Кога се появиха тези обвинения – в момента, в който спряхме да купуваме от онези мантинели“.

Продължават проучванията на мантинелите и всички замесени по случая се опитват да ни упрекнат. Мантинелите са поставени в периода 2024-2025 г., като в рамките на поръчките са предоставени сертификати, а дали те са фалшиви или не – ще разберем, отбеляза още министър Иван Шишков.