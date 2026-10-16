Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

Г ерманските власти проверяват дали жена е била изнасилена от български дипломат. Той е и клисар при Българската православна църковна община в Берлин.

По повод случая от Берлин от българското Министерство на външните работи излязоха с официална позиция. От ведомството посочват, че са в пряк контакт с Федералното министерство на външните работи на Германия. Българската страна оказва необходимото съдействие в рамките на разследването.

Служителят сам е декларирал, че се отказва от функционалния си имунитет, което официално е потвърдено и от МВнР. Засега от ведомството няма да изнасят повече информация, за да не възпрепятстват производството.

За случая алармира архимандрит Никанор Мишков. След публичните му изявления последва и коментар от Западно- и Средноевропейската митрополия. Оттам посочват, че не разполагат с официално потвърдена информация от компетентните германски органи – германския съд, която да установява извършено изнасилване.

„Поради това намираме за недопустимо подобно тежко обвинение да бъде представяно публично като безспорно доказан факт. Разбираме сериозността на всяко твърдение за посегателство срещу личността и подчертаваме, че всяко подобно съобщение следва да бъде проверено от компетентните органи. Същевременно никой няма право да подменя установяването на истината с публични присъди, внушения и категорични квалификации, които могат да нанесат непоправими вреди върху човешкото достойнство и доброто име”, се посочва в позицията, цитирана от NOVA .

БОЕЦ обвини българските власти в прикриване на случай с 24-годишна студентка в Берлин.

Организацията твърди, че предполагаемият извършител е служител на българското посолство и клисар в местната църковна община. Обвиненията се разминават с позицията на Западно- и Средноевропейската митрополия, която заяви, че не разполага с официално потвърдена информация за извършено изнасилване.

Гражданското сдружение БОЕЦ - „България Обединена с Една Цел“, отправи публични обвинения за предполагаемо изнасилване на 24-годишна българска студентка в Берлин и за опит случаят да бъде прикрит от българските власти. В публикация във Facebook организацията твърди, че заподозреният е служител на българското посолство с дипломатически паспорт, който работи и като клисар в Българската православна църковна община в германската столица.

От БОЕЦ заявяват, че българското правителство и Министерството на външните работи прикриват случая. Организацията твърди също, че представители на българските власти в посолството са попречили на германската полиция да извърши оглед и разследване на мястото на предполагаемото престъпление.

В същото съобщение БОЕЦ обвинява Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, че е забранил на семейството на момичето да посещава църквата, след като близките са подали сигнал в полицията и са направили случая публично достояние. Организацията твърди, че семейството е било санкционирано заради действията си, но не представя в цитирания текст документи, потвърждаващи това обстоятелство.

От БОЕЦ посочват, че Георгиев Георгиев от организацията е огласил първоначални данни по случая по време на протест пред президентството. Сдружението обявява, че през следващите дни ще публикува свое разследване с видеоматериали, документи, снимки и кореспонденция, които според него подкрепят изложените твърдения.

Публикацията завършва с призив към гражданите да разпространяват информацията и да окажат обществен натиск за изясняване на случая.

Позицията на митрополията

В отделна официална позиция Западно- и Средноевропейската митрополия заяви, че не разполага с официално потвърдена информация от германския съд, която да установява извършено изнасилване.

Западно- и Средноевропейската митрополия призова за сдържаност при публичното коментиране на твърденията, че клисар към Българската православна църковна община в Берлин е изнасилил 24-годишна студентка. В официална позиция митрополията посочва, че към момента не разполага с потвърдена информация от германския съд, която да установява извършено престъпление.

От църковната институция подчертават, че твърденията за посегателство срещу личността трябва да бъдат проверени от компетентните органи, а тежките обвинения не бива да се представят публично като доказани факти, преди обстоятелствата да бъдат изяснени.

В позицията се посочва още, че съществуват данни за предхождащ финансов спор между Иван Костов и момичето, отправило обвиненията. Според митрополията, позоваваща се на банкови преводи, момичето дължи на Костов 5000 евро. В този контекст са възникнали и съмнения за евентуален опит за изнудване, които също следва да бъдат проверени по надлежния ред.

От митрополията уточняват, че тези обстоятелства трябва да бъдат оценявани въз основа на доказателства, а не да се използват за предварителни заключения.

В изявлението се отправя и критика към архимандрит Никанор Мишков за разпространяването на категорични твърдения за тежко престъпление. Според авторите на позицията подобен подход поставя въпроси за отговорността при публичното боравене с непотвърдена информация.

Митрополията призовава случаят да не бъде използван за уронване на авторитета на Българската православна църква и на църковната ѝ община в Берлин, преди да бъдат изяснени всички относими обстоятелства.

От институцията заявяват, че всяко действително престъпление трябва да бъде разследвано, всяка жертва има право на защита, а всеки обвинен – на справедлив процес и презумпция за невиновност. Според митрополията истината трябва да бъде установена чрез факти, доказателства и законност, а не чрез публични обвинения.

По-късно обаче архимандрит Никанор Мишков отправи остра критика към твърденията, разпространени от Западно- и Средноевропейската митрополия.

Той отрича да е правил никакви публични изявления относно предполагаемо престъпление на църковнослужител срещу 24-годишна българска студентка в Берлин.

„Разпространяваното в медиите мое изказване от вчерашен митинг, на който се озовах случайно, е всъщност реакцията ми на публично съобщена информация от Георги Георгиев от сдружение БОЕЦ - България Обединена с Една Цел. Отхвърлям всякакви опити да ми се приписва вина, каквато нямам - а именно, че аз съм дал гласност на този печален случай от 28 юли т.г. Мотивът ми да взема думата и да говоря веднага след Георги Георгиев е свързан изцяло с нуждата да се защитят Божието име и Православната вяра от съблазънта, възникнала у множеството хора в резултат от огласените публично факти. Нищо повече”, написа архимандрит Никанор Мишков във Facebook.