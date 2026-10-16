България

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

Халил Летифов заяви, че партията е подала сигнал до прокуратурата за конкретни договори и настоява за обяснения пред парламента

16 октомври 2026, 16:25
ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата
Източник: БТА
  • Депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели обвини правителството, че не овладява поскъпването на храните, услугите и горивата.
  • Халил Летифов настоя за разкриване на договорите за мантинели и поиска Гълъб Донев и Иван Шишков да отговорят пред парламента за твърдяно оскъпяване до 160%.
  • ДПС заяви, че е подала сигнал до прокуратурата за съмнения за корупция и предупреди, че качеството на мантинелите засяга безопасността на пътя.

Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените на храните, услугите и горивата, каза депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели в кулоарите на парламента.

Хората усещат ежедневното поскъпване. На фона на летящите цени, правителството намалява минималната работна заплата, намали пенсиите за новите пенсионери и ежедневно тегли нови дългове, които ще се плащат от нашите деца, посочи депутатът.

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

Настояваме да бъде разкрита истината за мантинелите, всички договори, които оповестихме, магическите формули, приети от Министерския съвет с вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов.

ДПС сигнализира прокуратурата за договорите за мантинели

Припомням, че подадохме сигнал в прокуратурата за конкретни договори, за които има значително оскъпяване на мантинелите, като те стъпват на магическата формула, представляваща оскъпяване до 160%. Когато оскъпяването е факт не можем да разберем защо се крият Гълъб Донев и Иван Шишков, а не дойдат да отговарят пред Народното събрание, където подлежат на контрол и да отговорят на всички съмнения за корупционни практики, добави Летифов.

Ще продължим да разкриваме всички съмнения за корупция, внушенията пред медиите трябва да почиват на факти, заяви Летифов. Когато се краде от мантинелите, а експертите казват, че те се огъват като солети - това пряко засяга здравето и живота на всички граждани и движението по пътищата, коментира още зам.-председателят.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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