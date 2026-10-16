Изненадващ ход на Кейт Мидълтън: Показа нови снимки в деня на публичната проява на Хари и Меган

П ринцеса Кейт се засне в изненадваща нова фотосесия в четвъртък, 15 октомври, точно когато Меган Маркъл и принц Хари се появиха заедно във Великобритания за първия си съвместна ангажимент след завръщането си.

Трите нови фотографии на принцесата на Уелс, заснети от кралския фотограф Джош Шинър, я показват усмихната сред горска местност, облечена в каки яке върху пуловер с шарки. Кадрите бяха публикувани по повод старта на новия етап от нейния основен проект в подкрепа на най-малките в обществото, пише PEOPLE.

Kate Middleton Poses for Surprise New Portraits On Day Meghan Markle and Prince Harry Stepped Out in U.K. https://t.co/EkDccvbPKK — People (@people) October 16, 2026

Принцесата на Уелс е възложила на фондацията си да проучи как общуването с природата може да подобри психическото здраве и благополучието на децата в първите години от живота им, както и на хората, които се грижат за тях. В новия проект нейният Център за ранно детско развитие ще работи съвместно с херцогство Корнуол, управлявано от принц Уилям.

В същия ден, в който са направени кадрите, 45-годишната Меган и 42-годишният Хари заминаха за Нотингам, Англия, за поредица от благотворителни прояви. Междувременно 44-годишните Кейт и Уилям тихомълком посетиха Нанследан, Нюки (Корнуол), където дадоха старт на инициативата на принцесата.

Кейт записа и видеопослание, в което разяснява идеята си. „Все повече нови научни изследвания показват колко изключително важна е природата за нашето психическо и физическо здраве“, казва тя във видеото, публикувано в профила на Двореца Кенсингтън в Инстаграм в петък, 16 октомври.

„Природата е невероятна среда за всички нас и в тази дигитална ера, движена от технологиите, прекарването на пълноценно време на открито никога не е било по-важно“, добавя тя.

„Този проект има за цел да проучи как природата, творчеството и междучовешките взаимоотношения могат най-добре да подпомогнат здравословното развитие на бебетата и малките деца. Вярваме, че цялостният подход към детето е от изключително значение, а природата е прекрасно място, където да открием как успешно да развиваме социалните и емоционалните умения, които са основа за здравето и доброто състояние през целия живот“, продължава Кейт.

Тя сподели още: „Надявам се, че чрез това практическо проучване, базирано на природата, ще успеем да изградим подкрепяща среда, която да направи досега с природата по-достъпен за бебетата, малките деца и техните семейства в цялото Обединено кралство.“

Портретите напомнят за начина, по който Кейт бе заснета под сянката на дърво, когато съобщи подробности за здравословното си състояние по време на борбата си с рака през 2024 г.

Това е поредната стъпка от нейната над десетгодишна работа в тази област. По-рано тази година тя осъществи първото си голямо пътуване в чужбина от няколко години насам, като през май посети Реджо Емилия в Италия, за да се запознае на място с водещите световни практики на града.

Посещения като това, както и други обиколки из Обединеното кралство и Дания, помогнаха за задълбочаването на интереса на принцеса Кейт към това как средата, взаимоотношенията, творчеството и социалните връзки взаимодействат, за да о оформят най-ранните години на децата и тяхното пълноценно развитие.

Миналата година тя публикува поредица от видеа, проследяващи смяната на сезоните, в които подчерта ползите от пребиваването сред природата и на чист въздух, докато се възстановяваше от раковото си заболяване.

Новият проект идва на фона на данни от нейния Център за ранно детско развитие, според които 84% от родителите във Великобритания потвърждават, че времето, прекарано сред природата, подпомага здравето и развитието на децата им. В същото време обаче едва 33% споделят, че детето им прекарва време на открито всеки ден.

Значително мнозинство от 62% биха искали децата им да прекарват повече време сред природата, а 56% настояват за повече занимания на открито в детските градини и училищата.

Д-р Никола Кемп, директор по проучванията във Froebel Trust - благотворителна организация, подкрепяща изследванията в областта на образованието и обучението в ранна възраст - подкрепя проекта.

„Все повече доказателства показват, че редовният контакт с природата подпомага детското развитие по много начини, като развива любопитството, творчеството, емоционалното здраве и социалните умения“, заявява тя. „Детството предоставя изключително важна възможност за изграждането на тези връзки.“, добавя тя.

„Обединяването на експертизата от областта на детското развитие и науките за околната среда е вълнуваща възможност да разберем по-добре как ползите от базирания на природата подход могат да залегнат в ежедневния опит на децата още от самото начало на живота им“, добавя Кемп.

В официално изявление Кристиан Гай, който ръководи Центъра за ранно детско развитие, сподели: „Принцесата отдавна защитава каузата, че най-ранните години и средата, в която децата растат, играят и се учат, са златна възможност за създаване на по-здравословно и по-щастливо общество за бъдещите поколения.“

„Работим с принцесата върху това как природата може да изиграе силна роля в социалното и емоционалното развитие в най-ранна възраст и как Центърът може най-добре да помогне за постигане на необходимата промяна, така че всички бебета и малки деца във Великобритания да се възползват от това. Посещенията в Дания и Реджо Емилия допълнително обогатиха тази концепция“, разкрива Гай.

Kate is countryside chic in new photos to announce project exploring how nature 'can support children' - and says 'spending time outdoors has never been more important' https://t.co/YjjBCHcD87 — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2026

„Пред нас се разкрива реална възможност да оформите бъдещето на развитието в ранна възраст. Този проект ще събере научни доказателства, експертен опит и практически практики от Обединеното кралство и света, за да разберем по-добре как богатата на природа среда помага за отглеждането на уверени, любопитни, креативни и емоционално здрави деца“, продължи той.

Междувременно Уил Бакс, секретар и пазител на архивите на херцогство Корнуол, заяви, че очакват с нетърпение съвместната работа с принцесата и нейната организация. „Херцогството е поело ангажимент да създава процъфтяващи места и общности за бъдещите поколения. Обединявайки знанията в областта на детското развитие и природната среда, имаме вълнуващата възможност да проучим как децата могат да се възползват от по-силната връзка с природата през най-ранните си години“, подчерта той.