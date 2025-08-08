България

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

Новата стъпка към приемането на еврото: Как ще изглеждат етикетите, къде ще виждаме цените в две валути и какво това означава за потребителите

8 август 2025, 07:48
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна
До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес
Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени
Огън в гората на Шуменското плато

Огън в гората на Шуменското плато
Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско
Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA
Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“
Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Н а 8 август 2025 г. в България официално влиза в сила двойното етикетиране на цените – важна част от подготовката за приемането на еврото. От тази дата всички търговци и доставчици на услуги ще бъдат задължени да посочват цените както в левове, така и в евро, където се обявяват крайните суми за потребителя. Целта: по-лесна адаптация, по-голяма прозрачност и предотвратяване на спекулации при преминаването към новата валута.

Гласуваха мерки срещу спекулата заради еврото

Какво представлява двойното етикетиране?

Двойното етикетиране означава, че за всяка стока или услуга крайната цена трябва да бъде изписана както в левове (лв.), така и в евро (€). Това ще се отнася за:

  • Етикети в магазини
  • Менюта в заведения и ресторанти
  • Цени в онлайн магазини и уебсайтове
  • Рекламни материали, каталози, флаери, табели и други обяви с крайни цени

Важно е да се подчертае, че това изискване не важи за фактури, квитанции и счетоводни документи – те ще продължат да се издават само в лева до реалното въвеждане на еврото.

Защо се въвежда двойно етикетиране?

Това е етап от комуникационната кампания и техническата подготовка по въвеждането на еврото като официална валута в България. Основните цели са:

Защита на потребителите – да могат лесно да сравняват цени и да следят дали не се извършват необосновани увеличения

Изграждане на доверие – гражданите да свикнат с еврото преди то да стане част от ежедневието им

Прозрачност и предвидимост – чрез ясна и достъпна информация

Еврото в България: как трябва да изглеждат етикетите в магазините

Как ще изглеждат етикетите?

Ето пример как би изглеждал етикет за продукт след 8 август 2025 г.:

Кафе – 250 г
Цена: 4,99 лв. / 2,55 € (при курс 1 евро = 1.95583 лв.)

Надписите трябва да бъдат четливи, видими и ясно разграничени. Важно изискване е цената в евро да бъде изчислена точно, до втория знак след десетичната запетая, по фиксирания курс, който вече е определен:
📌 1 евро = 1.95583 лева

Как се изчислява цената в евро?

Математиката е проста: разделяте цената в левове на фиксирания курс.

Пример:

Цена в лева: 10.00 лв.

Изчисление: 10.00 / 1.95583 = 5.11 € (закръгляне до втория знак)

⚠️ Важно: Законът забранява закръгляване в ущърб на потребителя! При разминаване търговецът трябва да прилага по-благоприятната за клиента сума.

Къде няма да виждаме двойно етикетиране?

Не всички документи подлежат на тази промяна. Фактури, касови бележки, банкови извлечения и други счетоводни документи ще останат само в лева – поне докато еврото не влезе официално в обращение.

За кого е задължително?

Двойното етикетиране важи за всички търговци, физически и онлайн, както и за:

  • Супермаркети
  • Бензиностанции
  • Фризьорски салони
  • Заведения за хранене
  • Онлайн магазини
  • Туристически агенции
  • Аптеки
  • Автосервизи
  • Доставчици на услуги като транспорт, кино, фитнес и др.

Независимо от мащаба на бизнеса – дали става дума за малка квартална бакалия или голяма верига – изискването е еднакво за всички.

Какво трябва да правят търговците?

Да актуализират етикетите, табелите и менюта

Да посочват ясно двойната цена при всяка оферта, реклама или промоция

Да предоставят на клиентите ясна информация за курса на изчисление

Някои големи вериги вече започнаха постепенното въвеждане на двойни цени, за да не се стига до хаос в последния момент.

Ще поскъпнат ли продуктите?

Основният страх на потребителите при въвеждане на еврото е поскъпване на стоките и услугите. Именно затова двойното етикетиране цели:

Да позволи на потребителите да сравняват цените преди и след прехода

Да се предотврати „закръгляне нагоре“ при превалутиране

Да осигури контролен механизъм срещу спекулации

Държавата, в лицето на Комисията за защита на потребителите (КЗП), ще следи за злоупотреби и неправилно изчисление, като при нужда ще налага глоби.

Какво означава това за потребителите?

За обикновения гражданин това означава:

Ще може по-лесно да свикне с еврото, като вижда паралелно и левовата, и евровата стойност

Ще се избегне „шокът“ при преминаване към новата валута

Ще може по-добре да планира разходите си – особено при по-големи суми (например при техника, коли, ремонти)

Колко дълго ще се прилага двойното етикетиране?

Според предварителния план на Министерството на финансите, двойното етикетиране ще продължи поне 12 месеца след въвеждането на еврото, което се очаква през 2026 г. Това означава, че през целия преходен период и още известно време след това, потребителите ще виждат и двете валути.

Как да се подготвим?

За потребители:

Започнете да обръщате внимание на цените в евро

Свиквайте с визуализацията на новата валута

Проверявайте правилността на изчисленията, ако имате съмнение

За търговци:

Прегледайте и актуализирайте ценовите етикети и онлайн каталозите си

Информирайте служителите си

Уверете се, че използвате точния фиксиран курс – 1.95583

В обобщение

Двойното етикетиране е ключов преходен инструмент към въвеждането на еврото. То ще даде на потребителите време и възможност да се адаптират постепенно, без стрес и объркване. Едновременно с това ще осигури прозрачност и доверие в процеса – нещо изключително важно при такава значима финансова промяна.

Ако сте клиент – гледайте внимателно етикетите.
Ако сте търговец – подгответе се навреме.
Еврото идва – и то ще бъде точно изчислено.

Двойно етикетиране Въвеждане на еврото Цени Лев Евро Потребители Търговци Фиксиран курс Прозрачност Спекулации
Последвайте ни

По темата

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 23 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 23 часа

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 31 минути

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

.

Как да разпознаем фалшивото евро

България Преди 32 минути

С влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите банкноти у нас

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 1 час

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 1 час

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 1 час

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 8 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 9 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 11 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Свят Преди 12 часа

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в информацията

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Свят Преди 13 часа

Сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 14 часа

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Честит имен ден на тези красиви имена!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 август, петък

Edna.bg

Най-красивата футболистка в света напуска Ювентус след само един сезон

Gong.bg

Марсилия готви оферта за марокански национал от Байер Леверкузен

Gong.bg

Дебора Михайлова: Пускането Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

Nova.bg

Зов за помощ: Майка на две деца се нуждае от спешна операция

Nova.bg