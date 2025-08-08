От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Н а 8 август 2025 г. в България официално влиза в сила двойното етикетиране на цените – важна част от подготовката за приемането на еврото. От тази дата всички търговци и доставчици на услуги ще бъдат задължени да посочват цените както в левове, така и в евро, където се обявяват крайните суми за потребителя. Целта: по-лесна адаптация, по-голяма прозрачност и предотвратяване на спекулации при преминаването към новата валута.

Гласуваха мерки срещу спекулата заради еврото

Какво представлява двойното етикетиране?

Двойното етикетиране означава, че за всяка стока или услуга крайната цена трябва да бъде изписана както в левове (лв.), така и в евро (€). Това ще се отнася за:

Етикети в магазини

Менюта в заведения и ресторанти

Цени в онлайн магазини и уебсайтове

Рекламни материали, каталози, флаери, табели и други обяви с крайни цени

Важно е да се подчертае, че това изискване не важи за фактури, квитанции и счетоводни документи – те ще продължат да се издават само в лева до реалното въвеждане на еврото.

Защо се въвежда двойно етикетиране?

Това е етап от комуникационната кампания и техническата подготовка по въвеждането на еврото като официална валута в България. Основните цели са:

Защита на потребителите – да могат лесно да сравняват цени и да следят дали не се извършват необосновани увеличения

Изграждане на доверие – гражданите да свикнат с еврото преди то да стане част от ежедневието им

Прозрачност и предвидимост – чрез ясна и достъпна информация

Еврото в България: как трябва да изглеждат етикетите в магазините

Как ще изглеждат етикетите?

Ето пример как би изглеждал етикет за продукт след 8 август 2025 г.:

Кафе – 250 г

Цена: 4,99 лв. / 2,55 € (при курс 1 евро = 1.95583 лв.)

Надписите трябва да бъдат четливи, видими и ясно разграничени. Важно изискване е цената в евро да бъде изчислена точно, до втория знак след десетичната запетая, по фиксирания курс, който вече е определен:

📌 1 евро = 1.95583 лева

Как се изчислява цената в евро?

Математиката е проста: разделяте цената в левове на фиксирания курс.

Пример:

Цена в лева: 10.00 лв.

Изчисление: 10.00 / 1.95583 = 5.11 € (закръгляне до втория знак)

⚠️ Важно: Законът забранява закръгляване в ущърб на потребителя! При разминаване търговецът трябва да прилага по-благоприятната за клиента сума.

Къде няма да виждаме двойно етикетиране?

Не всички документи подлежат на тази промяна. Фактури, касови бележки, банкови извлечения и други счетоводни документи ще останат само в лева – поне докато еврото не влезе официално в обращение.

За кого е задължително?

Двойното етикетиране важи за всички търговци, физически и онлайн, както и за:

Супермаркети

Бензиностанции

Фризьорски салони

Заведения за хранене

Онлайн магазини

Туристически агенции

Аптеки

Автосервизи

Доставчици на услуги като транспорт, кино, фитнес и др.

Независимо от мащаба на бизнеса – дали става дума за малка квартална бакалия или голяма верига – изискването е еднакво за всички.

Какво трябва да правят търговците?

Да актуализират етикетите, табелите и менюта

Да посочват ясно двойната цена при всяка оферта, реклама или промоция

Да предоставят на клиентите ясна информация за курса на изчисление

Някои големи вериги вече започнаха постепенното въвеждане на двойни цени, за да не се стига до хаос в последния момент.

Ще поскъпнат ли продуктите?

Основният страх на потребителите при въвеждане на еврото е поскъпване на стоките и услугите. Именно затова двойното етикетиране цели:

Да позволи на потребителите да сравняват цените преди и след прехода

Да се предотврати „закръгляне нагоре“ при превалутиране

Да осигури контролен механизъм срещу спекулации

Държавата, в лицето на Комисията за защита на потребителите (КЗП), ще следи за злоупотреби и неправилно изчисление, като при нужда ще налага глоби.

Какво означава това за потребителите?

За обикновения гражданин това означава:

Ще може по-лесно да свикне с еврото, като вижда паралелно и левовата, и евровата стойност

Ще се избегне „шокът“ при преминаване към новата валута

Ще може по-добре да планира разходите си – особено при по-големи суми (например при техника, коли, ремонти)

Колко дълго ще се прилага двойното етикетиране?

Според предварителния план на Министерството на финансите, двойното етикетиране ще продължи поне 12 месеца след въвеждането на еврото, което се очаква през 2026 г. Това означава, че през целия преходен период и още известно време след това, потребителите ще виждат и двете валути.

Как да се подготвим?

За потребители:

Започнете да обръщате внимание на цените в евро

Свиквайте с визуализацията на новата валута

Проверявайте правилността на изчисленията, ако имате съмнение

За търговци:

Прегледайте и актуализирайте ценовите етикети и онлайн каталозите си

Информирайте служителите си

Уверете се, че използвате точния фиксиран курс – 1.95583

В обобщение

Двойното етикетиране е ключов преходен инструмент към въвеждането на еврото. То ще даде на потребителите време и възможност да се адаптират постепенно, без стрес и объркване. Едновременно с това ще осигури прозрачност и доверие в процеса – нещо изключително важно при такава значима финансова промяна.

Ако сте клиент – гледайте внимателно етикетите.

Ако сте търговец – подгответе се навреме.

Еврото идва – и то ще бъде точно изчислено.