Остър политически сблъсък и обществено недоволство заради ремонта на парното в София

О стър политически сблъсък заради парното на София. Темата с ремонта влезе за обсъждане в комисия в общината, предава NOVA.

Комисията по инфраструктура извика на изслушване ръководството на дружеството, а точката от пета стана първа. От “Топлофикация” уточниха, че спирането няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2-3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове. Спирането на топлоподаването за жителите на района ще бъде между 7 и 15 дни, като районът е разделен на 5 зони и ограничаването ще бъде само в участъците, в които се работи.

Директорът на дружеството заяви, че технически анализ, направен през пролетта, сочи, че загубите на час за вода през април и май са над 150 тона, а през септември са нараснали до 250.

„Ще направим максималното за минимално кратък срок и ще гарантираме качеството на услугата за много дълъг период от време. На 29 септември ще изпратим график, с който ще покажем кога ще бъдат извършвани спиранията. Ремонтът трябва да започне сега”, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София” Петър Петров.

Темата предизвика и протести на жителите на столичния квартал “Дружба”

Жителите на столичния квартал „Дружба 2” излязоха отново на протест. Напрежението се покачи, след като стана ясно, че от 2 октомври започва ремонтът, който ще продължи до Нова година. На старта на зимните месеци близо 40 000 човека и 120 жилищни сгради се очаква да останат без парно и топла вода. Исканията на протестиращите са да има ремонт, но не и през студените месеци.

„Във входа ми има болни хора, на легло са. Те остават без парно и без вода. Как ще се изчият, как ще се преоблекат? Ами малките бебета”, попита Красимира Маджорова.

„Който има бойлер, го ползва, който има парно, го ползва. Претоварва се мрежата и оставаме без ток, вода и парно”, каза Рени Попова.

По-рано днес стана ясно, че лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сезирал прокуратурата във връзка с този ремонт, кметът на София Васил Терзиев му отговори остро.

Сигналът му е свързан с това дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София да предложи услугата за концесиониране.

“Държавата трябва да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува "некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София. Това е държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми”, се казва в позицията на Пеевски.

Отговорът на кмета не закъсня. Също в писмена форма, Васил Терзиев пита "кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София".

И посочва - натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоява за концесия.

Терзиев допълва, че разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „топлофикация“ през последните 15 години – "защото хората на София заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност".

Реакции от общинските съветници

Темата провокира и остри реакции сред общинските съветници. Коментар дойде от групата на „Спаси София”, които нарекоха предстоящия ремонт „скандален и необоснован”.

„Защо текущ ремонт ще се изпълнява от външни фирми? „Топлофикация София” прави сама ремонтите с. Извденъж се обява една поръчка, която е за прогнозна стойност 47милиона лева. Ако го разделите на 10 км, това означава по близо 5 милиона лева на километър”, обясни Емилия Ангелова.

Позицията на КЗД

От Комисията за защита от дискриминацията излязоха с позиция по повод уведомление на "Топлофикация София" за извършване на поетапен текущ ремонт в рамките на 90 дни на територията на кв. „Дружба-2“. Според комисията това ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат.