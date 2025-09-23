България

Остър политически сблъсък и обществено недоволство заради ремонта на парното в София

Ремонтните дейности ще продължат до декември

Обновена преди 19 часа / 23 септември 2025, 07:07
Бойко Борисов посети завод за дронове

Бойко Борисов посети завод за дронове
ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита
Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

О стър политически сблъсък заради парното на София. Темата с ремонта влезе за обсъждане в комисия в общината, предава NOVA.

Комисията по инфраструктура извика на изслушване ръководството на дружеството, а точката от пета стана първа. От “Топлофикация” уточниха, че спирането няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2-3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове. Спирането на топлоподаването за жителите на района ще бъде между 7 и 15 дни, като районът е разделен на 5 зони и ограничаването ще бъде само в участъците, в които се работи.

Директорът на дружеството заяви, че технически анализ, направен през пролетта, сочи, че загубите на час за вода през април и май са над 150 тона, а през септември са нараснали до 250. 

„Ще направим максималното за минимално кратък срок и ще гарантираме качеството на услугата за много дълъг период от време. На 29 септември ще изпратим график, с който ще покажем кога ще бъдат извършвани спиранията. Ремонтът трябва да започне сега”, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София” Петър Петров.

Темата предизвика и протести на жителите на столичния квартал “Дружба”

Жителите на столичния квартал „Дружба 2” излязоха отново на протест. Напрежението се покачи, след като стана ясно, че от 2 октомври започва ремонтът, който ще продължи до Нова година. На старта на зимните месеци близо 40 000 човека и 120 жилищни сгради се очаква да останат без парно и топла вода. Исканията на протестиращите са да има ремонт, но не и през студените месеци.

„Във входа ми има болни хора, на легло са. Те остават без парно и без вода. Как ще се изчият, как ще се преоблекат? Ами малките бебета”, попита Красимира Маджорова.

„Който има бойлер, го ползва, който има парно, го ползва. Претоварва се мрежата и оставаме без ток, вода и парно”, каза Рени Попова.

По-рано днес стана ясно, че лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сезирал прокуратурата във връзка с този ремонт, кметът на София Васил Терзиев му отговори остро. 

Сигналът му е свързан с това дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София да предложи услугата за концесиониране. 

“Държавата трябва да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува "некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София. Това е държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми”, се казва в позицията на Пеевски.

Отговорът на кмета не закъсня. Също в писмена форма, Васил Терзиев пита "кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София". 

И посочва - натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоява за концесия. 

Терзиев допълва, че разчита прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „топлофикация“ през последните 15 години – "защото хората на София заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност".

Реакции от общинските съветници

Темата провокира и остри реакции сред общинските съветници. Коментар дойде от групата на „Спаси София”, които нарекоха предстоящия ремонт „скандален и необоснован”.

„Защо текущ ремонт ще се изпълнява от външни фирми? „Топлофикация София” прави сама ремонтите с.  Извденъж се обява една поръчка, която е за прогнозна стойност 47милиона лева. Ако го разделите на 10 км, това означава по близо 5 милиона лева на километър”, обясни Емилия Ангелова.

Позицията на КЗД

От Комисията за защита от дискриминацията излязоха с позиция по повод уведомление на "Топлофикация София" за извършване на поетапен текущ ремонт в рамките на 90 дни на територията на кв. „Дружба-2“. Според комисията това ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат.

Източник: NOVA    
Дружба 2 Топлофикация ремонт парно топла вода СО
