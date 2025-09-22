България

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София"

22 септември 2025, 07:44
В тори протест заради спешния ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне” в 16.00 часа, предаде NOVA.

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

По предварителен план ремонтът ще започне на 2 октомври и ще продължи до 30 декември.

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София" и определи като недопустим фактът, че в началото на отоплителния сезон започват дейности, засягащи над 120 сгради и десетки хиляди домакинства.

Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

От тази седмица екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта на място с цел те да се ускорят.

От "Топлофикация София" са уточнили пред министъра, че спирането на топлоподаването няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2–3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове.

 

