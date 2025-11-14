ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

Д епутатите от ПП–ДБ предупредиха, че проектобюджетът за 2026 г. крие "изключителен риск" и поставя страната в началото на "румънския и гръцкия сценарий", като обвиниха управляващите във "война срещу средната класа и бизнеса“. Паралелно с критиките към финансовата рамка съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов постави въпроси и за преназначаването на отстранения шеф на ОДМВР - Пазарджик, настоявайки за прозрачност в проверката.

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г., тъй като това е началото на румънския и гръцкия сценарий. „Войната срещу средната класа и бизнеса продължава", подчерта той и бе категоричен, че този бюджет е изключителен риск и вместо управляващите да го преразгледат, тръгнаха на война с бизнеса.

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

Димитров се надява по време на първото и на второто четене така желаното преработване на бюджета да се случи.

„Преди малко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка -тази, която ние сме предложили за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме другата седмица да бъде внесен в парламента, тъй като явно поне от страна на ГЕРБ има някаква заявка", заяви Божидар Божанов. Според него обаче най-вероятно и това ще се окаже като с подписите за отстраняването на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.

На въпрос как ще коментират, че отстраненият шеф на ОДМВР-Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане, Божанов припомни, че вчера зададе този въпрос на министъра на вътрешните работи Даниел Митов на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия, след като се появи информация в публичното пространство, че Даниел Бараков е отстранен и къде всъщност е преместен. „Министърът каза, че той е преместен в звеното за подпомагане на министъра и че проверката ще продължи поне 2 месеца с възможност за удължаване. На следващия блиц контрол отново ще го питаме и на по-следващия отново ще го питаме докъде е стигнала тази проверка, за да не се окаже, както винаги се оказва в МВР, че започват едни проверки и накрая като звънне Пеевски се слага чадър на неговите шефове на ОДМВР-та", допълни той.

Попитан какъв знак е това, че отстраненият шеф на ОДМВР-Пазарджик се оказва, че е повишен, Божанов отговори, че Борисов не може дори един шеф на ОДМВР да махне.