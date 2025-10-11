Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

П редупреждение от първа степен – жълт код за опасно силен вятър е обявен за 9 области в страната за събота (11 октомври), сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград.

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

През следващото денонощие през страната ще премине атмосферно смущение. Още през нощта облачността от север ще се увеличи и след полунощ на места, главно в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 10 градуса.

В събота

северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Над Черноморието

денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса, температурата на морската вода е 17-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 18 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 7 мин и изгрява в 21 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад.

В неделя

сутринта в равнинната част от страната ще има значителна ниска облачност, а около и след обяд ще преобладава слънчево време.

В понеделник

ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.