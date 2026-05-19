Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest - Летният фестивал на София ще проведе седмото си издание това лято между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк II зад музей „Земята и хората“.

„Всички знаем колко са важни първите седем. Щастливи сме, че растем заедно с нашата публика и изминалите години нямаше да са възможни без тях. Очакваме ги отново и това лято, за да продължим да се развиваме“, споделят организаторите.

И тази година фестивалът ще бъде открит от легендата Васил Найденов, който традиционно дава началото на летния фестивал на София. Освен него през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден заедно с „Космонавтите“, както и ще има прожекция на „В Ада с Иво“ придружена от концерт на Иво Димчев.

Както всяка година Sofia Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10:00 и 11:30 часа, както и филмите, част от „Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16:00 часа, с подкрепата на ИА „Национален филмов център“.

Програма на SOFIA SUMMER FEST 2026 за месец юли

22.07 - 19:30 часа – Концерт на Васил Найденов

23.07 - 20:00 часа - “Код Жълто“ - театрална комедия за четири жени, бутилка уиски и цяла буря от истини.С участието на: Екатерина Лазаревска, Весела Бабинова, Анелия Луцинова и Аня Пенчева. Автор: Теодора Маркова. Режисьор: Яна Титова

24.07 -20:00 часа - “Място наречено другаде“ – театрална постановка с участието на: Боряна Братоева и Петър Антонов. Режисьор - Димитър Коцев – Шошо. Текст - Яна Борисова. Музика - Милен Кукошаров

25.07 - 10:00 и 11:30 часа – Детски театър – заглавието ще бъде обявено на по-късен етап

25.07 – 16:00 часа – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино.

25.07 - 20:00 часа - “Жена и половина" - stand up шоу на Здрава Каменова.

26.07 - 10:00 и 11:30 часа – Детски театър – заглавието ще бъде обявено на по-късен етап

26.07 – 16:00 часа – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино.

26.07 – 20:00 часа – “Отчаяни съпрузи“ - Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров са „Отчаяни съпрузи“. Тримата разказват за успехите или по-скоро неуспехите в любовния си живот.

27.07 - 20:00 часа - “Пощенска кутия за мръсни приказки”

28.07 – 20:00 – “Керана и космонавтите“ – концерт, с който Керана празнува рождения си ден.

29.07 - 20:00 часа – „Извънредно любовно“ - комедия със Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова

30.07 - 20:00 часа – „Съвършени Натрапници“ - театрална комедия с Герасим Георгиев-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян, Петър Калчев или Димитър Живков

31.07 - 18:00 часа - “В Ада с Иво” & Концерт – концерт на Иво Димчев и излъчване на документалния му филм

Билети за събитията са налични в билетната мрежа на Eventim.

Източник: Sofia Summer Fest

