Свят

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

19 май 2026, 13:42
Снимката е архивна   
Източник: iStock Photos/Getty Images

С пасителни екипи продължават издирването на трима души, които вероятно са затрупани под руините след срутването на сграда с ваканционни апартаменти в източната част на Германия, съобщи полицията.

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди.

Използването на тежка техника е ограничено, тъй като има опасения от евентуална експлозия заради скъсани газопроводи.

Германската полиция съобщи, че издирваните са две жени на 25 и 26 години с румънско гражданство и 47-годишен мъж с германско и българско гражданство.

„Спасителната операция и издирването на изчезналите продължават“, посочиха от полицията, като добавиха, че причината за инцидента все още се разследва.

По данни на пожарната операцията може да продължи и през нощта, предаде АФП.

Първоначално за изчезнали са били обявени още двама души, но по-късно се установило, че по време на инцидента са били на разходка, съобщава германският вестник „Билд“.

Гьорлиц е известен със своите исторически сгради в готически, бароков, ренесансов и ар деко стил, които често служат като декор за филмови продукции. 

Източник: БГНЕС    
Спасителна операция Издирване Срутване на сграда Гьорлиц Германия Изчезнали хора Руини Опасност от експлозия Полиция Пожарна
Politico: Да, Тръмп наистина може да атакува Куба

Свят Преди 6 минути

Промяната в курса идва в момент, когато служители на администрацията се борят да убедят кубинския режим да предприеме сериозни икономически и политически реформи, пише в свой коментар авторът на Politico Нахал Туси

Змия предизвика суматоха на пазар в Хасково, херпетолог я спаси

България Преди 7 минути

Влечугото ще бъде пуснато обратно в естествената му среда

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 26 минути

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 43 минути

Австрийските водещи определят „Бангаранга” като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята на конкурса и подчертават, че българската певица е превърнала сцената на „Евровизия” в истински спектакъл

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Любопитно Преди 53 минути

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 1 час

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 1 час

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 1 час

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 1 час

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 2 часа

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

