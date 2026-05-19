Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

С пасителни екипи продължават издирването на трима души, които вероятно са затрупани под руините след срутването на сграда с ваканционни апартаменти в източната част на Германия, съобщи полицията.

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди.

Използването на тежка техника е ограничено, тъй като има опасения от евентуална експлозия заради скъсани газопроводи.

Германската полиция съобщи, че издирваните са две жени на 25 и 26 години с румънско гражданство и 47-годишен мъж с германско и българско гражданство.

„Спасителната операция и издирването на изчезналите продължават“, посочиха от полицията, като добавиха, че причината за инцидента все още се разследва.

По данни на пожарната операцията може да продължи и през нощта, предаде АФП.

Първоначално за изчезнали са били обявени още двама души, но по-късно се установило, че по време на инцидента са били на разходка, съобщава германският вестник „Билд“.

Гьорлиц е известен със своите исторически сгради в готически, бароков, ренесансов и ар деко стил, които често служат като декор за филмови продукции.