България

ОИК-Варна решава дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Комисията провежда извънредно заседание

23 ноември 2025, 10:53
Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)
Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото
Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация
В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата
Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище
Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

В ъв Варна Общинската избирателна комисия провежда извънредно заседание, на което трябва да стане ясно дали мандатът на кмета на града Благомир Коцев ще бъде прекратен предсрочно.

Заседанието в неделя обаче предизвика протест пред сградата, в която се помещава ОИК. Близки и симпатизанти на Коцев започнаха да се събират пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица, предаде NOVA.

Те се възмущават от това, че ОИК ще заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.

Източник: nova.bg    
коцев варна кмет
Последвайте ни

По темата

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Почитаме св. Амфилохий Иконийски и св. Александър Невски

Почитаме св. Амфилохий Иконийски и св. Александър Невски

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 4 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 4 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 4 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 3 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 47 минути

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 50 минути

Трафикът се осъществява в активната лента

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Любопитно Преди 2 часа

Ковчегът е бил сред руините на изоставени къщи в квартал Аквинкум, който е опустял през III век и по-късно е използван като гробище

<p>КОП30 приключи без обвързващо споразумение за изкопаемите горива</p>

Конференцията за климата в Бразилия приключи без обвързващо решение за изкопаемите горива

Свят Преди 3 часа

Световни лидери изразиха разнопосочни реакции след подписването на документа

Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Свят Преди 3 часа

Адвокатите на бившия бразилски президент обаче отричат тези твърдения

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Свят Преди 3 часа

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха, че са използвали оръжие срещу тях

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Любопитно Преди 4 часа

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Свят Преди 12 часа

Това съобщи днес говорител на британското правителство

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Любопитно Преди 13 часа

Хлябът в плик за печене, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка

Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Свят Преди 13 часа

Трагедията на гарата в северния град Нови Сад на 1 ноември 2024 г. предизвика до голяма степен мирно национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели

,

Нов рекорд на Гинес: Мъж побра 81 клечки в носа си в чест на децата си

Любопитно Преди 13 часа

Предишният рекорд е 68

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Свят Преди 14 часа

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври

.

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Свят Преди 14 часа

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 15 часа

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

,

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Свят Преди 15 часа

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Свят Преди 16 часа

В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Мария Петрова пред Мон Дьо: Бунтувах се срещу думата „мащеха“

Edna.bg

Думите, които привличат късмет тази неделя, 23 ноември

Edna.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Локомотив Пд, съставите

Gong.bg

Мария Петрова за любовта с Боби Михайлов: Като лента – феерична и с възли

Gong.bg

Сестрата на Карла Бруни Валерия – за филмите, България и семейството

Nova.bg

Проф. Георги Попов: Грипът ще настъпи по-рано, но заболяването няма да протича тежко

Nova.bg