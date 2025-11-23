ОИК-Варна решава дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

В ъв Варна Общинската избирателна комисия провежда извънредно заседание, на което трябва да стане ясно дали мандатът на кмета на града Благомир Коцев ще бъде прекратен предсрочно.

Заседанието в неделя обаче предизвика протест пред сградата, в която се помещава ОИК. Близки и симпатизанти на Коцев започнаха да се събират пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица, предаде NOVA.

Те се възмущават от това, че ОИК ще заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.