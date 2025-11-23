Свят

Конференцията за климата в Бразилия приключи без обвързващо решение за изкопаемите горива

Световни лидери изразиха разнопосочни реакции след подписването на документа

23 ноември 2025, 08:12
Конференцията за климата в Бразилия приключи без обвързващо решение за изкопаемите горива
Източник: AP/БТА

Р азнопосочни реакции изразиха редица световни лидери след края на конференцията на ООН за климата КОП30 (COP30) в Бразилия. Тя приключи в събота с приемането на доброволна инициатива, насочена към ускоряване на националните усилия за борба с климатичните промени, но без обвързващ план за премахване на изкопаемите горива, предаде Франс прес.

Окончателното споразумение бе прието вчера с консенсус от 194-те страни, приели Парижкото споразумение за климата, както и от Европейския съюз. В него все пак има препратка към прехода към чиста енергия, като се припомня КОП28 в Дубай, където беше постигнато решение, че светът трябва да се откаже от изкопаемите горива, но не бяха определени никакви междинни цели или срокове за постигане на целта.

Бразилия

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, чиято страна бе домакин на тазгодишната климатична конференция на ООН, заяви след края на събитието, че мултилатерализмът е спечелил.

„Науката надделя, мултилатерализмът спечели“, заяви Лула да Силва снощи в Йоханесбург, където участва в среща на върха на Г20.

„Мобилизирахме гражданското общество, академичните среди, частния сектор, коренното население и обществените движения, което превърна КОП30 във втората климатична конференция с най-много участници в историята“, изтъкна бразилският държавен глава.

„В настоящата година, когато (затоплянето на – бел. ред.) планетата за първи път – и може би завинаги – премина прага от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, международната общност се изправи пред избор: да продължим напред или да се откажем. Избрахме първия вариант“, добави Лула да Силва.

ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства приемането на споразумението на климатичната конференция в бразилския град Белем, но призна, че „много хора могат да се почувстват разочаровани“ от резултата от дискусиите.

„Конференциите на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП) функционират на базата на консенсус, а в период на геополитически разриви постигането на консенсус е по-трудно от всякога“, отбеляза той.

По отношение на борбата с изменението на климата „ще продължа да се застъпвам за по-големи амбиции и по-голяма солидарност“, подчерта Гутериш.

Европа 

Европейският комисар по въпросите на климата, нулевите нетни емисии и чистия растеж Вопке Хукстра изрази известно разочарование след края на КОП30 в бразилския град Белем.

„Няма да крием, че бихме предпочели повече и по-амбициозни цели по всички въпроси“, призна еврокомисар Хукстра, като добави, че все пак „трябва да подкрепим“ постигнатото споразумение, „тъй като поне ни води в правилната посока“.

Министърът на енергетиката на Обединеното кралство Ед Милибанд обаче определи споразумението като „стъпка напред“.

„Над 190 държави потвърдиха ангажимента си към Парижкото споразумение“, отбеляза Милибанд. „Това е важно в контекста на оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение. Някои говориха за ефект на доминото, но това не се случи и това е важно“, подчерта британският министър.

На свой ред министърът на Франция по въпросите на екологичния преход и международните климатични преговори Моник Барбю изрази разочарование от срещата в Белем.

„Не мога да определя като успешна тази конференцията на ООН за климата“, изрази съжалението си Барбю.  „Това е споразумение без амбиции“, добави тя.

Колумбия

Президентът на Колумбия Густаво Петро се противопостави на окончателните текстове, приети на конференцията за климата в Бразилия.

„Не приемам, че декларацията на КОП30 не казва ясно, както твърди науката, че изкопаемите горива са причината за климатичната криза“, заяви той в X.

Индия, Южна Африка, Бразилия и Китай

Ръководителят на китайската делегация на КОП30 Ли Гао изтъкна пред АФП, че е доволен от конференцията.

„Доволен съм от резултата“, коментира той окончателното решение на конференцията. „Постигнахме този успех в много трудна ситуация, което показва, че международната общност иска да прояви солидарност и да обедини усилията си в отговор на климатичните промени“.

Представител на Индия, който се изказа и от името на Китай, Република Южна Африка и Бразилия, поздрави на заключителната сесия бразилското председателство на COP30 за „забележителните усилия“, довели до „значимо“ споразумение.  

Най-слаборазвитите страни 

Представителят на групата на 44-те най-слаборазвити страни в света Евънс Нджева посочи и някои положителни страни на споразумението.

„Не спечелихме на всички фронтове, но успяхме да утроим финансирането за адаптация (към климатичните промени – бел. ред.) до 2035 г. Благодарим ви, че застанахте на страната на 1,6 милиарда уязвими хора. Това беше наш приоритет, ние го превърнахме в червена линия“, каза Нджева.

Неправителствените организации

Редица природозащитни организации обаче осъдиха липсата на конкретен план за прекратяване на използването на изкопаеми горива.

„Макар че много правителства са готови да действат, една мощна група, явяваща се малцинство, не е“, изрази съжаление Каролина Паскуали от „Грийнпийс Брализия“.

 „КОП30 донесе лъч надежда, но преди всичко беше източник на голямо разочарование, защото амбициите на световните лидери са недостатъчни, за да се гарантира устойчивостта на нашата планета“, смята Вивиана Сантяго, директор на „Оксфам Бразилия“.

Източник: Илиян Цвейн, БТА    
бразилия климат конференция
