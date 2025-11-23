Свят

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Беше издадена заповед към жителите на два квартала да останат по домовете си

23 ноември 2025, 07:29
Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис
Източник: iStock photos/Getty images

П ожар на товарен кораб причини задимяване в части от Лос Анджелис в събота. 

Огънят „до голяма степен овладян“, съобщиха късно снощи от администрацията на пристанището във втория по големина американски град, предаде Ройтерс.

Пожар избухна на товарен кораб в Турция (ВИДЕО)

Беше издадена заповед към жителите на два квартала на Лос Анджелис да останат по домовете си. По-късно тя бе отменена. Няма данни за пострадали.

Ограниченията за работа, които бяха наложени за терминалите на пристанището, също са отменени. 

Пожар на кораб, превозващ химикали край Канада

Смята се, че пожарът на борда на кораба „Уан Хенри Хъдсън“ (One Henry Hudson) е избухнал около 18:30 ч. местно време в петък вследствие на повреда по електрическата инсталация, докато плавателният съд е бил на док в района Сан Педро в Лос Анджелис.

Официални лица заявиха, че са идентифицирали опасни материали на борда на кораба, поради което и беше издадена заповедта към жителите за оставане по домовете.

Голям пожар избухна на пристанището в Солун

Корабът „Уан Хенри Хъдсън“ плава под панамски флаг и акустира на пристанището в Лос Анджелис в сряда, по данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (London Stock Exchange Group -LSEG).

Източник: Илиян Цвейн, БТА    
Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

