Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве

30 милиграма на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания

23 ноември 2025, 12:03
Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве
Източник: Getty images/ iStock

Ш афранът, известен като скъпата „червена подправка“, показва обещаващи резултати в борбата с депресията и ПМС, като според експерти може да подобри настроението, паметта и дори сексуалната функция, без страничните ефекти на традиционните антидепресанти, предаде New York Post.

В интервю за Fox News Digital д-р Даниел Еймън, психиатър и основател на Amen Clinics в Калифорния, сподели ентусиазма си относно използването на шафран за подкрепа на психичното здраве.

„Обожавам шафрана“, каза той. „Аз съм от ливански произход, а в Близкия изток готвим с много шафран. В Иран дори има фолклор: ако си прекалено щастлив, сигурно си ял шафран.“

Еймън цитира изследвания, според които около 30 милиграма шафран на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания.

За разлика от повечето традиционни SSRI антидепресанти (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), които могат да намалят сексуалната функция, шафранът действа в обратна посока, твърди д-р Еймън.

„Като психиатър не искам да развалям любовния живот на пациентите си“, каза той. „При шафрана изследванията показват повишаване на сексуалната функция.“

Шафранът също така помага за подобряване на паметта и концентрацията, според редица проучвания.

Скорошно изследване, публикувано през 2025 г. в Reviews in Clinical Medicine, установи, че шафранът намалява симптомите на предменструалния синдром (ПМС). След 8 до 12 седмици прием участничките съобщават, че добавката „значително намалява“ тежестта и броя на симптомите на ПМС.

Допълнително проучване, публикувано през май 2025 г. от Cambridge University Press, потвърди потенциала на шафрана за облекчаване на симптомите на депресия. Бяха анализирани 192 клинични проучвания с над 17 000 пациенти и 44 различни хранителни добавки, за да определи кои от тях действат най-добре при депресия.

Шафранът се оказа най-ефективният, проявявайки умерен до силен антидепресантен ефект.

Метаанализът също така проучи как тези хранителни добавки взаимодействат с предписаните антидепресанти. Установено е, че комбинацията от добавки като цинк и куркумини (натурални съединения от куркумата) с вече приемани антидепресанти подобрява симптомите.

„Ако вече приемате антидепресант и искате той да действа още по-добре, помислете за цинк и куркумини“, препоръчва Еймън. „Шафран, цинк и куркумини е страхотна комбинация.“

Макар готвенето с шафран да не може да осигури необходимото количество за подобряване на настроението, на пазара има шафранови добавки под формата на капсули, таблетки и прах. Обикновено препоръчителната доза за облекчаване на симптомите е 30 милиграма на ден.

Дългосрочната употреба на шафран все още не е достатъчно проучена и съществува известна несигурност относно стабилността на ефекта му като добавка, предупреждават изследователи и специалисти.

Според медицински проверена статия в WebMD, приемът на шафран във високи дози или за продължителни периоди „може да бъде рискован“ и да предизвика тревожност, промени в апетита, стомашно разстройство, сънливост или главоболие.

Всеки, който обмисля да започне прием на шафранови добавки, задължително трябва първо да се консултира с лекар.

Източник: New York Post    
Шафран Депресия Психично здраве Хранителни добавки Антидепресанти Подобряване на настроението Сексуална функция Когнитивни функции Предменструален синдром ПМС Ползи за здравето
