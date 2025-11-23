Любопитно

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

23 ноември 2025, 06:59
Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата
Източник: Grabo

П ерфектната почивка невинаги изисква дълги километри, самолетни билети и сложна организация. Понякога е достатъчно просто да оставим града зад себе си и да стигнем до място, където тишината, природата и спокойствието задават темпото, а въздухът ухае на простор.

Именно такова място е Комплекс Тракиец в село Житница - съчетание от релакс зона, конна база, просторни зелени площи и уютна атмосфера, което превръща и най-краткото бягство в истински рестарт!

  • Релакс за ден или уикенд - изборът е ваш

Тракиец е от онези комплекси, които са отличен избор както за кратък следобеден релакс, така и за цял уикенд далеч от рутината. Може да дойдете сутрин, да се потопите в топлия вътрешен басейн, да релаксирате в сауната и парната баня, да хапнете нещо вкусно и в края на деня да се чувствате като след мини ваканция. А ако решите да останете за целия уикенд, спокойствието на мястото ще ви върне енергията, която градът често отнема.

  • Конната база - най-ценното бижу на Тракиец

Едно от най-уникалните преживявания в комплекса е конната база, която е истинско съкровище за любителите на животните и откритите пространства. Езда сред природата, занимания за начинаещи, възможност да наблюдавате красивите коне в просторните им боксове - всичко тук е създадено с уважение към животните и любов към спорта. Гостите на Тракиец споделят, че именно срещата с конете е моментът, който е превърнал почивката в нещо специално.

Източник: Grabo
  • Минерален басейн и SPA зона - за пълен рестарт

Тракиец предлага уютна и добре организирана релакс зона, в която да отделите време само за себе си. На разположение са вътрешен отопляем басейн, сауна, парна баня, джакузи и зона за почивка с гледка към зеленината. Тук е лесно да забравите за напрежението - топлата вода и спокойната атмосфера правят чудеса.

  • Природа, която ви прегръща от първата минута

Житница е място, където хоризонтът е широк, полетата са зелени, а въздухът е чист и лек. Самият комплекс е разположен сред простор, в който природата е не просто фон, а част от усещането. Разходка след закуска, следобедно кафе на терасата, мълчание между двама души, които се наслаждават на откритото пространство - тук природата буквално връща баланса.

Източник: Grabo
  • Близо до града, но далеч от шума

Един от големите плюсове на Тракиец е, че се достига бързо и лесно, което го прави идеален вариант както за уикенд, така и за еднодневно бягство. Не губите време в път - използвате го за почивка!

Комплекс Тракиец е от онези специални места, които комбинират в себе си всичко необходимо за истински качествена почивка - природа, релакс зона, конна база, уют, пространство и чувство за грижа. Затова е идеалното място както за уикенд, така и за импулсивна еднодневна почивка - когато просто имате нужда да поемете въздух отново.

Източник: Grabo    
Последвайте ни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 23 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 21 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 18 часа
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Мирният план за Украйна: Британският премиер разговаря със Зеленски, а след това и с Тръмп

Свят Преди 9 часа

Това съобщи днес говорител на британското правителство

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Домашен хляб без месене: Проста рецепта, която всеки може да приготви

Любопитно Преди 9 часа

Хлябът в плик за печене, се получава пухкав, ароматен и с хрупкава коричка

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Газа и Израел се обвиняват взаимно за неспазване на примирието

Свят Преди 10 часа

Израел и Хамас се споразумяха за посредническото на САЩ прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври

.

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Свят Преди 11 часа

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери

,

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

България Преди 11 часа

Съгласно закона устройствата на самообслужване, които приемат плащания в брой, трябва да работят само с евро

сватба

146-сантиметрова булка се качи на стол, за да каже „Да“ на 190-сантиметровия си младоженец

Любопитно Преди 12 часа

Тъй като жената е значително по-ниска, хората често бъркали мъжа с по-големия ѝ брат или настойник

,

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

Свят Преди 12 часа

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

Свят Преди 12 часа

В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня

Борисов: Приветствам усилията на САЩ и на Тръмп за справедлив мир в Украйна

Борисов: Приветствам усилията на САЩ и на Тръмп за справедлив мир в Украйна

България Преди 13 часа

Това написа лидерът на ГЕРБ в профила си във фейсбук

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Фридрих Мерц призова Русия да спре агресията срещу Украйна

Свят Преди 13 часа

Той изтъкна, че Русия има отговорността да спре огромното въздействие на войната върху световната икономика

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

Александър Йорданов: Идват добри дни за българската демокрация

България Преди 13 часа

„От първия ден като президент Радев е опозиция на България – на държавата, не на партиите“, заяви бившият евродепутат

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Европа изпратила на САЩ свой проект за спиране на конфликта в Украйна

Свят Преди 14 часа

Според списанието, европейските лидери работят по контрапредложения от петък вечерта

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Израелски въздушни удари убиха девет души в Газа

Свят Преди 14 часа

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

Медицински хеликоптер транспортира спешно мъж от Ямбол, паднал от високо

България Преди 14 часа

Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер"

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

Свят Преди 15 часа

Потърпевшите са яли лахмаджун

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Свят Преди 15 часа

Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри плана от 28 точки

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 ноември, неделя

Edna.bg

Бухти със сирене, сметана и сладко

Edna.bg

Макс Верстапен покори Лас Вегас

Gong.bg

Монтана в опит да препъне лидера Левски

Gong.bg

Дъжд и сняг в неделя

Nova.bg

Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

Nova.bg