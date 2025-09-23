Свят

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета

23 септември 2025, 09:01
Източник: БТА/АР

Х онконг затвори училищата и отмени полетите, тъй като тайфунът "Рагаса" се готви да удари финансовия център с мощ, която според предупрежденията на властите ще бъде сред най-разрушителните в новата история на града.

Мощната буря представляваше сериозна заплаха за живота и домовете на хората, което накара властите в континентален Китай да разпоредят затварянето на предприятия и училища в поне 10 града в южната част на страната.

"Рагаса" вече е съборил дървета, отнесъл е покриви на сгради и е причинила поне една смърт при свлачище във северните Филипини, където хиляди хора потърсиха подслон в училища и евакуационни центрове, предаде АФП.

Тайфунът се движи на запад като изключително опасна буря, със средни максимални ветрове от 230 км/ч в центъра си, докато се разгаря над Южнокитайско море, според метеорологичната служба на Хонконг.

Градът с 7,5 милиона жители се подготвя за големи сътресения и възможни щети, докато близкият китайски технологичен център Шенжен нареди евакуацията на 400 000 души.

„"Рагаса" ще представлява сериозна заплаха за Хонконг, която може да достигне нивата на Хато през 2017 г. и Мангхут през 2018 г.“, заяви вторият по ранг официален представител на Хонконг Ерик Чан, имайки предвид два супер тайфуна, които нанесоха имуществени щети за стотици милиони.

Учените предупреждават, че бурите стават все по- мощни с глобалното затопляне, причинено от човешката дейност.

Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има „значителни смущения в полетите“ от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, заявиха от летищните власти.

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета на Cathay Pacific.

Хонконгската обсерватория заяви, че ще издаде трето по сила предупреждение за тайфуни, T8, когато бизнесът ще затвори и повечето транспортни средства ще спрат да функционират.

Службите за управление на извънредни ситуации в Шенжен казаха, че с изключение на спасителните екипи и тези, които осигуряват прехраната на хората, „не излизайте без необходимост“.

Други градове в южната провинция Гуандун, които прилагат мерките за спиране на работата, са Чаожу, Жухай, Дунгуан и Фошан.

Източник: БГНЕС    
