Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Х онконг затвори училищата и отмени полетите, тъй като тайфунът "Рагаса" се готви да удари финансовия център с мощ, която според предупрежденията на властите ще бъде сред най-разрушителните в новата история на града.

Мощната буря представляваше сериозна заплаха за живота и домовете на хората, което накара властите в континентален Китай да разпоредят затварянето на предприятия и училища в поне 10 града в южната част на страната.

🌪️ Category 5 Typhoon RAGASA-25 (Nando), the strongest storm in the world this year, showed its perfect eye as it passed over Calayan Island.



👉 Winds peaked at 269 km/h (165+ mph) after rapid intensification, unleashing torrential rain and destructive gusts across northern… pic.twitter.com/PzGCfznCyv — Windy.com (@Windycom) September 22, 2025

"Рагаса" вече е съборил дървета, отнесъл е покриви на сгради и е причинила поне една смърт при свлачище във северните Филипини, където хиляди хора потърсиха подслон в училища и евакуационни центрове, предаде АФП.

Тайфунът се движи на запад като изключително опасна буря, със средни максимални ветрове от 230 км/ч в центъра си, докато се разгаря над Южнокитайско море, според метеорологичната служба на Хонконг.

Градът с 7,5 милиона жители се подготвя за големи сътресения и възможни щети, докато близкият китайски технологичен център Шенжен нареди евакуацията на 400 000 души.

„"Рагаса" ще представлява сериозна заплаха за Хонконг, която може да достигне нивата на Хато през 2017 г. и Мангхут през 2018 г.“, заяви вторият по ранг официален представител на Хонконг Ерик Чан, имайки предвид два супер тайфуна, които нанесоха имуществени щети за стотици милиони.

#TyphoonRagasa has weakened slightly, with max winds dropping from "above 17" to 17-level intensity, possibly influenced by the mountains of Luzon, Philippines. It continues its path. #Typhoon #Ragasa pic.twitter.com/GBobiSmVIB — 纤纤素手（互fo） (@xian_shou67114) September 22, 2025

Учените предупреждават, че бурите стават все по- мощни с глобалното затопляне, причинено от човешката дейност.

Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има „значителни смущения в полетите“ от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, заявиха от летищните власти.

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета на Cathay Pacific.

Хонконгската обсерватория заяви, че ще издаде трето по сила предупреждение за тайфуни, T8, когато бизнесът ще затвори и повечето транспортни средства ще спрат да функционират.

Службите за управление на извънредни ситуации в Шенжен казаха, че с изключение на спасителните екипи и тези, които осигуряват прехраната на хората, „не излизайте без необходимост“.

Други градове в южната провинция Гуандун, които прилагат мерките за спиране на работата, са Чаожу, Жухай, Дунгуан и Фошан.