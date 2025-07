Трагедия в Германия: Влак дерайлира край Щутгарт, има жертви и ранени

Н яколко души загинаха, след като пътнически влак дерайлира в югозападна Германия, съобщават местни медии, цитирани от ВВС.

По информация на германската информационна агенция DPA, полицията е потвърдила, че най-малко трима души са пострадали при инцидента, който е станал в близост до град Ридлинген, недалеч от Щутгарт. Според предварителни данни, малко преди катастрофата в района е преминала буря.

Several reported killed in German train derailment https://t.co/YMNhzvwmve

Около 100 души са се намирали във влака по време на инцидента. Най-малко два от вагоните са излезли от релсите в гориста местност около 18:10 часа местно време (17:10 BST), съобщава DPA.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в публикация в X, че „скърби за жертвите“ и изрази „най-дълбоките си съболезнования“ към техните близки.

BREAKING Several people killed as train carrying 100 passengers comes off trackshttps://t.co/YiHXFPtR0y pic.twitter.com/CdWAh9sKrK